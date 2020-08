Nový tajemník kutnohorského městského úřadu měl v Poděbradech problémy

Novým tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora by se od 1. ledna 2021 měl stát Martin Suchánek. Ve funkci nahradí dosavadního dlouholetého tajemníka Tomáše Hobla, který odchází do důchodu. S jmenováním Martina Suchánka do funkce tajemníka kutnohorského městského úřadu už udělil souhlas ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jiří Holub.

Martin Suchánek ještě jako vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře a jednatel Nemocnice Kutná Hora. | Foto: DENÍK/Martin Vaněk

Jméno nového tajemníka ale vzbuzuje vášně ještě předtím, než se vůbec chopil funkce. Kutnohořanům totiž není neznámé. V minulosti Suchánek působil jako jednatel Nemocnice Kutná Hora a jako vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora. Odtud ale odešel v polovině roku 2015, kdy podal výpověď. Tehdy se netajil tím, že za jeho odchodem jsou i osobní důvody. Jeho novému angažmá na kutnohorském městském úřadě předcházelo působení na postu tajemníka Městského úřadu v Poděbradech. Odtud byl ale odvolán v červnu. Důvodem měla být neschopnost vést odpovídajícím způsobem státní správu, problémy byly prý zejména na odboru životního prostředí. „Nebyli jsme spokojení s kvalitou jeho práce, dostával vytýkací dopisy. Nakonec jsme se dohodli na ukončení spolupráce,“ uvedl starosta Poděbrad Jaroslav Červinka. Bezplatné parkování v centru Kutné Hory potrvá do konce září Přečíst článek › S jmenováním Suchánka do funkce kutnohorského tajemníka někteří místní politici nesouhlasí. Zastupitelé ODS dokonce sepsali otevřený dopis starostovi města Josefu Viktorovi (ANO). Nelíbí se jim nejen osoba Martina Suchánka, který byl v komunálních volbách v roce 2018 lídrem Alternativy do zastupitelstva Kutné Hory a v současné době figuruje na krajské kandidátce Pirátů. Zpochybňují i výběrové řízení. „To, jakým způsobem výběrové řízení probíhalo, považuji za naprostou frašku a výsměch všem kandidátům, kteří se ho zúčastnili. Řádné výběrové řízení by mělo mít mimo jiné několik kol, zvlášť na tak důležitou pozici,“ uvedl lídr kutnohorské ODS Tomáš Havlíček. Jeho spolustraníci proto v otevřeném dopise starostu Kutné Hory vyzývají, aby v případě, že se ukáže, že městský úřad pod novým tajemníkem nefunguje, z funkce starosty odstoupil. Josef Viktora ale říká, že výběrové řízení proběhlo naprosto standardně. „Komise vybírala z osmi uchazečů. Podmínky výběrového řízení a podrobnosti jsou u mě k nahlédnutí,“ řekl a připomněl, že komise měla šest členů. On byl předsedou, dalšími členy pak byli tajemníci měst Kolín a Čáslav, z řad opozice Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) a za Městský úřad Kutná Hora vedoucí ekonomického odboru Monika Bulánková a vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví Marián Šlesingr. „Pro Martina Suchánka hlasovala komise v poměru 4:2. Všechna obvinění, která zazněla v otevřeném dopise, jsou nesmyslná,“ dodal starosta. Sám Martin Suchánek se k celé věci zatím příliš vyjadřovat nechce. „Mám pouze informace o tom, že ředitel krajského úřadu dal s mým jmenováním souhlas, oficiální jmenování panem starostou se ale zatím neuskutečnilo. Považuji tak za předčasné cokoliv komentovat,“ řekl budoucí tajemník. Požár v bývalé továrně Avia v Kutné Hoře způsobil předběžně škodu za 20 milionů Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu