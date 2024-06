/VIDEO, FOTOGALERIE/ Město Kutná Hora nesouhlasí s koncepční změnou vlakové linky R41 Vrchlice na trati 011 Praha - Kolín (- Kutná Hora), kterou připravuje Středočeský kraj. Novinka by sice znamenala pro městský rozpočet mírné finanční úspory, ovšem za cenu prodloužení doby jízdy do hlavního města.

„Prioritou pro nás je kvalitní a rychlé spojení s hlavním městem. Jsme přesvědčeni, že turisticky nejvýznamnější město Středočeského kraje, do kterého zamíří milion návštěvníků ročně, si zaslouží lepší a rychlejší spojení s Prahou, než jaké je navrhováno,“ uvedl starosta Lukáš Seifert.

Za zachování stávající koncepce se jednomyslně postavili i zastupitelé města na mimořádném zasedání v úterý 2. dubna.

Podle koordinátora Veřejné hromadné dopravy Kutná Hora Radima Fedoroviče prodlužuje nový návrh skutečnou dobu jízdy až o deset minut.

„Nakonec bude kvůli většímu rozdílu jízdní doby rychlíků R9 a nové polozastávkové linky R41 docházet k tomu, že linka R41 bude sice využívána např. pro Novou Ves u Kolína, avšak pro spojení do Kutné Hory a Kolína bude skutečná doba jízdy příliš dlouhá,“ vysvětlil Radim Fedorovič s tím, že se tak ztratí i původní záměr koordinace s rychlíky R9 na odjezdu/příjezdu vlaků do Prahy, respektive do Kolína/Kutné Hory.

Představený koncept navíc degraduje záměr města Kutné Hory i Středočeského kraje vybudování takzvaného kutnohorského oblouku, tedy zrušení úvratě ve stanici Kutná Hora hlavní nádraží a vytvoření přímého spojení mezi Prahou a stanicí Kutná Hora město. Cestující se tak místo rychlého spojení dočkají výletních vlaků s řadou zastávek.

Středočeský kraj podle starosty Seiferta připravoval takto zásadní koncepční změnu v příliš krátkém čase, aniž by zjišťoval potřeby všech významných měst a obcí na trati a také neproběhla dostatečná debata, zda obcím takový záměr skutečně vyhovuje.

„Jsme tak de facto pod časovým tlakem postaveni před hotovou věc. To není běžný způsob jednání mezi partnery,“ sdělil dále starosta s tím, že ačkoli byla v minulosti spolupráce se Středočeským krajem velmi dobrá v oblasti autobusové dopravy, v oblasti dopravy vlakové je město Kutná Hora velmi nespokojeno s dosavadním vývojem.