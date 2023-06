/FOTO, VIDEO/ Studenti střední průmyslové školy v Kutné Hoře mají novou učební pomůcku. Na takzvaném výcvikovém polygonu silnoproudého distribučního rozvodu si budou moci v praxi vyzkoušet to, co se dosud učili jen z knížek. V budoucnu by se tak nemělo stát, že absolventi, kteří míří třeba do projekční kanceláře, otevřou rozvodnou skříň rodinného domu či průmyslové haly až ve svém prvním zaměstnání.

Venkovní učebna v areálu VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora | Video: Jana Adamová

Na první pohled vypadá venkovní učebna v areálu VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora jako právě zaměřené parcely pro stavbu rodinných domů. Součástí polygonu jsou totiž plastové pilíře, které jsou běžně vidět v ulicích měst a jejich součástí jsou rozvody nízkého napětí distribučních společností. Právě tady se budou nově studenti školy přímo v praxi seznamovat se vším, co taková elektroinstalace obnáší.

„Šlo nám o to přivést reálnou praxi k nám do školy, protože pokud bychom to neudělali, budou ze studentů teoretici. Na polygonu si prakticky i fyzicky zkusí to, co by měli skutečně umět,“ vysvětlil ředitel školy Josef Treml.

Komponenty pro polygon v hodnotě 350 tisíc korun darovala škole firma AZ Elektrostav, která stejný projekt zrealizovala už před 12 lety v Nymburce. Podle revizního technika společnosti Jaroslava Kvíze jsou praxe a zkušenosti získané už při studiu velmi důležité.

„Absolventům většinou tyto dovednosti chybí a my jako zaměstnavatelé máme velký problém zaměstnance naformátovat při běžné pracovní činnosti. Může to pro něj být frustrující. Takoví lidé pak odcházejí do jiného oboru a je to škoda,“ podotkl Jaroslav Kvíz.

Polygon stavěli studenti

Výcvikový polygon budou využívat studenti prvních i druhých ročníku, primárně je ale určen pro třeťáky, kde se vyučuje energetika. V rámci rámci dílen jej stavěli sami studenti druhého a třetího ročníku pod dohledem učitelů - a to včetně výkopových prací, vyměřování a betonování. „Byla to dřina, fakt jsme si mákli a bylo to těžký,“ říká Michal Budiš. Aleš Jánský pak doplnil, že pracoval dohromady 10 dní. „Dělal jsem tu skoro všechno, kopal díry, vyrovnával terén,“ popsal.

Podle učitele a vedoucího předmětové komise Pavla Horkého má polygon oproti praxi v dílnách tu výhodu, že skutečně představuje to, co absolventy elektrotechniky v terénu čeká, tedy včetně kabelů, které vedou v zemi. „Toto nejsou věci, které se studenti naučí z obrázků v knížce. Musí je s nimi seznámit odborník, který ví jak fungují v praxi a musí je i názorně ukázat, nelze o nich jen mluvit. Proto tu máme polygon,“ dodal Pavel Horký.