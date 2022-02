Kutná Hora vyhlásila bleskovou sbírku na pomoc Ukrajině. Věci přijímají hasiči

Radnice Kutné Hory vyhlásila v sobotu 26. února čtyřiadvacetihodinovou sbírku pro své partnerské město Kamenec Podolský na Ukrajině. Dárci mohou věci přinést do hasičské zbrojnice v Malíně. Tam budou shromažďovány v sobotu do půlnoci a v neděli do 18 hodin. Rozhoduje rychlé jednání.

Jak potvrdil starosta Kutné Hory, Josef Viktora, vedení města je v přímém kontaktu se starostou města Kamenec, který prosí o doručení těchto potřeb:

- trvanlivé potraviny, samoohřívací jídlo

- spací pytle

- karimatky

- přenosné svítilny vč. baterií

- hygienické potřeby a běžný zdravotní materiál

- stany s velkou kapacitou

- generátory jakéhokoli výkonu

- autonomní topné prostředky, například infrazářiče, elektrické přímotopy apod.

- prodlužovací kabely

- tablety na dezinfekci vody

- mobilní přebalovací pulty

- vojenské přilby a neprůstřelné vesty První uprchlíci z Ukrajiny dorazili, velkou vlnu kraj čeká v pondělí „Prosím o vaši podporu v této těžké době pro Ukrajinu! Modleme se za Ukrajinu!“ říká starosta ukrajinského krajského města Mykhailo Positko. Koordinátoři sbírky upozorňují, že žádné další předměty nebudou v tuto chvíli přebírány. Během organizace sbírky zároveň shání její pořadatelé velkokapacitní dodávku, kterou by bylo možné sbírku přepravit k slovensko-ukrajinským hranicím, kde by došlo k přeložení. Předpoklad cesty z Kutné Hory je v tuto chvíli v noci na pondělí 28. února. Přihlásit se lze na emailové adrese: pomocukrajine@mu.kutnahora.cz. Ukrajinský Kamenec Podolský je partnerské město Kutné Hory od roku 2008 „Předem děkujeme za to, že vám situace není lhostejná. Velké poděkování již teď patří malínským dobrovolným hasičům, kteří se okamžitě zapojili do koordinace sbírky,“ dodal závěrem starosta Kutné Hory Josef Viktora.