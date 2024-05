Venkovní fotografická výstava u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie v Kutné Hoře | Video: Deník/Luboš Hájek

Luboš Hájek dnes 14:02

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přes kritické komentáře v obsáhlé diskuzi hlavně na sociální síti zůstane putovní výstava České tiskové kanceláře k dvacátému výročí vstupu České republiky do Evropské unie v Kutné Hoře na stejném místě, tedy u bývalé jezuitské koleje. Potvrdila to místostarostka města Kateřina Špalková. Venkovní expozice potrvá do čtvrtka 20. června.