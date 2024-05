/VIDEO, FOTOGALERIE/ S velkou nelibostí přijali někteří obyvatelé a příznivci Kutné Hory venkovní fotografickou výstavu u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Jednak se jim nelíbí její umístění před bývalou jezuitskou kolejí a pak také její načasování před nabitým víkendem, kdy tisíce turistů zavítají do města na megakoncerty a na gastrofestival.

„Jako kutnohorský rodák a příznivec města brečím nad tím, co je dnes v Hoře možné. Jeden z nejkrásnějších pohledů na Barboru s barokním „mostem“ zničen nevkusnými tabulemi, u kterých se ani nikdo nezastaví,“ okomentoval nainstalované výstavní panely Jiří Vilím.

„Propaganda Evropské unie. Místo aby se člověk mohl kochat výhledem na údolí a vinici, tak musí koukat na tyhle cedule,“ vyjádřil svůj názor Jan Morávek. „Vrchol nevkusu a nulový respekt k atmosféře daného místa,“ přidala se Jitka Janáčková.

Vášně se ve facebookové skupině Máme rádi Kutnou Horu snažila za město uklidnit místostarostka Kateřina Špalková. „Jedná se o dočasnou tematickou výstavu, nikoliv o umění ve veřejném prostoru. Stávající místo je zvoleno s respektem k plánované víkendové akci,“ uvedla Kateřina Špalková.

Proti proudu šel v diskusi například Jan Rambousek. „Pro hodně lidí asi drobnost, ale pojďme tuhle dočasnou výstavku vstupu do EU před 20 lety brát skutečně jako oslavu a připomínku, co to pro nás znamená. Svoboda rozhodování, civilizovaná společnost, volnost pohybu, svoboda vyjadřování, prostě vše, co člověk pro dobrý život může potřebovat. Zbytek je pouze na nás,“ nechal se slyšet Jan Rambousek.

Lidé ve svých debatách přidali řadu ironických poznámek. V podobném duchu reagovala i Anička Bubanová, která napsala následující komentář: „Vyjádření GASK: Dle průzkumů agentury STEM významná část veřejnosti nevěděla, jak vypadá vlajka EU. Rozhodli jsme se proto instalovat osvětové tabule před kutnohorskou jezuitskou kolejí. Tyto tabule zároveň poskytnou turistům i místním zevlům částečné soukromí pro muchlování, pokuřování a tupé zírání do kraje. V neposlední řadě poslouží jako ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami.“

Nutno raději dodat, že Galerie Středočeského kraje samozřejmě žádné takové vyjádření nevydala.

Podle plánu by výstava měla trvat do čtvrtka 20. června. Jestli až do svého konce zůstane na stejném místě, nebo bude na doporučení veřejnosti přesunuta například někam do Vlašského dvora, se teprve ukáže.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře | Video: Deník/Luboš Hájek

Významný milník dějin v podobě dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie si Kutná Hora připomněla již ve středu 1. května symbolickým nasvícením budovy Vlašského dvora unijní modrou barvou a také uvedením dokumentárního filmu Hranice Evropy v kině Modrý kříž.