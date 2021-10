„Rezignoval jsem 30. září 2021. Opustil jsem také kulturní komisi a ukončil účast v pracovní skupině k řešení využití domu U Tří pávů na Palackého náměstí. Jde o mé osobní rozhodnutí, které se dotýká mého soukromí. Bohužel jsou v životě i důležitější záležitosti. Velice si vážím dosavadní důvěry spoluobčanů a omlouvám se jim za nedokončený mandát. Prosím, abyste respektovali mé rozhodnutí a přijali ho s pochopením,“ uvedl ve vyjádření pro Deník Václav Veselý.

Mandát zastupitele Kutné Hory vykonával v průběhu tří volebních období, od 25. března 2014. „V roce 2014 jsem se v podzimních komunálních volbách umístil na šestém místě a od voličů získal 1404 hlasy. V říjnu 2018 jsem pak s počtem 1622 voličských hlasů obsadil 2. místo ze zhruba tří set kandidujících a usedl v opoziční lavici,“ doplnil Václav Veselý.

Ve volbách 2018 se Město pro lidi stalo vítězem voleb a v městském zastupitelstvu získalo pět mandátů. Zvolenými členy byli Martin Starý, Václav Veselý, Kateřina Špalková , Zdeněk Jirásek a Tomáš Gryč.

Vítěz posledních komunálních voleb tak nebude mít v zastupitelstvu nikoho z původně zvolených členů. Nejprve na svůj zastupitelský post rezignoval v březnu 2020 bývalý kutnohorský starosta Martin Starý, kterého v křesle nahradil Martin Suchánek. Koncem téhož roku pak Město pro lidi opustili další členové: Kateřina Špalková, Zdeněk Jirásek a Tomáš Gryč, kteří nyní v zastupitelstvu figurují jako nezávislí.

Město pro lidi výměnu okomentovalo prostřednictvím sociální sítě. "Post zastupitele Města Kutná Hora přijímá paní Jana Buřičová (Město PRO lidi), která bude svou funkci vykonávat od 5. 10. 2021 do konce volebního období. Formální slib zastupitele složí paní Buřičová na listopadovém jednání zastupitelstva. Děkujeme Václavovi za práci pro město a přejeme Janě hodně úspěchů," uvedlo Město pro lidi. Svůj v stup do kutnohorského zastupitelstva pak okomentovala i Jana Buřičová. " V zastupitelstvu střídám kolegu Václava Veselého, kterému všichni z Město PRO lidi děkujeme za práci, kterou pro město a občany odvedl. Přejeme mu v dalším životě mnoho radostných dnů. Budeme dál v přátelském kontaktu. Ve volbách 2018 jsem získala 1096 hlasů, a tak se nepovažuji za náhradníka, ale spíše pokračovatele. Ze současných aktivních zastupitelů je to 10. nejvyšší počet hlasů. Hlasy tolika občanů zavazují. Politiku považuji za službu, a tak i k postu zastupitele budu přistupovat. V tomto volebním období pro město pracuji již ve dvou výborech zastupitelstva a jedné komisi. Lidé proto vědí, co mohou očekávat a já vítám příležitost zapojit se aktivněji," uvedla nová zastupitelka.