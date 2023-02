„Například lze regulovat intenzitu svícení během noci nebo nastavit na dálku dobu spínání a vypínání osvětlení. Rozvaděče navíc zaznamenávají okamžitou i průběžnou spotřebu elektrické energie,“ vysvětlila a dodala, že s pomocí aplikace se dají zapínat nejen jednotlivé větve osvětlení, ale i každá fáze. Se svítidly lze i komunikovat prostřednictvím malého počítače umístěného v každém sloupu.

Lákadlo pro turisty i úspora peněz

Chytré osvětlení včetně nových kabelů a svítidel s LED technologií je v tuto chvíli vybudované v Masarykově ulici a u cyklostezky podél Vrchlice. Oba úseky přišly město na zhruba 9,6 milionu korun, ročně ale ušetří až sto tisíc korun z rozpočtu.

Sloupy jsou navíc ve výšce zhruba šesti metrů opatřeny konektory, na které je možné připojit kamery, radary, městský rozhlas, vánoční výzdobu i různé senzory.

Ve městě přibudou asistenti prevence kriminality. Jsou důležití, hodnotí policie

„Na cyklostezce je možné denně od 19 hodin vidět malou ukázku toho, co moderní svítidla dovedou. Po dobu asi 15 minut se mění barva osvětlení a je zde předváděna celá škála barev,“ doplnila Marhanová.

Město si slibuje, že barevná hra bude lákat třeba k procházkám s dětmi nebo přitáhne turisty, kteří tak zůstanou v Kutné Hoře přes noc. Různé barvy svícení budou i reakcí na významné dny v roce.

Dotace pro další ulice

Na další obnovu se teď město snaží postupně získat státní dotace, což by mohlo být v případě Kutné Hory až 30 milionů korun v příštích osmnácti měsících. První žádost už je podaná a podle starosty Lukáše Seiferta jde o částku 1,2 milionu korun. „Ta nicméně nevyužívá celý potenciál dotačního titulu. My se na ni pokusíme navázat tak, abychom využili co možná největší objem peněz, což by v prvním pololetí bylo 10 milionů korun,“ sdělil.

Na řadu by tak přišlo dalších dohromady dvaaosmdesát světel v ulicích Kremnická a Kouřimská a u bytových domů mezi ulicemi V Mišpulkách a Tyršova. Takto chce město vyměnit až třetinu z celkového počtu čtyř tisíc zdrojů.