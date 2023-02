Ačkoli míra inflace za rok 2022 o jednu desetinu překročila hranici 15 procent, radní k tak razantnímu navýšení nepřikročili, i když jim to zákon umožňuje.

„Tady bychom se už bavili o částce 1700 korun na jeden byt, proto jsme zvolili kompromis,“ vysvětlil starosta města Lukáš Seifert (ODS).

Ve hře byly dvě varianty

Zdražení bude o 10 procent, podle starosty ale bylo ve hře i navýšení o pět procent.

Ačkoliv mohla jít radnice s cenou ještě výše, opoziční zastupitelka Silvia Doušová (STAN a SNK) se přesto domnívá, že zdražení je vysoké. Letošní rok je podle jejího vyjádření sám o sobě dost zásadní, co se týče navyšování cen, přístup radních by prý měl proto být výjimečný.

„Nechci říct, že by město mělo fungovat jako charita, ale v daný moment bych byla spíše proto, aby se nájmy nenavyšovaly vůbec, nebo jen o těch 5 procent. Už jen proto, že se zdraží také energie,“ reagovala Silvia Doušová.

V Uhlířských Janovicích opravili zdravotní středisko. Vrátí se dětská lékařka

Ceny nájmů stoupaly v Kutné Hoře i v loňském roce, tehdy je radní navýšili o 3,8 procenta, což odpovídalo inflaci z roku 2021. Naopak v roce 2021 se ceny neměnily. Bývalé vedení města kvůli špatné ekonomické situaci v souvislosti s covidem dokonce na tři měsíce placení nájmu odpustilo.

„V předchozích letech navíc zvedat nájem, byť o inflaci, znamenalo jeho navýšení v řádech stokorun,“ dodala bývalá místostarostka.

Peníze investují do oprav bytů

Peníze z pronájmů město investuje zpět do obnovy bytového fondu, který čítá přes 400 bytových jednotek. Ne všechny jsou ale obsazené, některé naopak potřebují kompletně opravit. Podle zastupitelky Doušové je zhodnocení těchto bytů investicí, která se městu rozhodně vrátí, protože lidé mají o městské bydlení zájem.

Seifert potvrdil, že opravy jsou v plánu. „Chceme opravovat po více bytech, například celý dům či vchod. A když už se do toho pustíme, chceme tam, kde to bude možné, investovat i do podkroví a vytvořit tak další byty,“ doplnil Seifert

Ročně by prý město mělo rekonstruovat 20 až 25 bytů. Pokračovat se bude například ve Školní ulici, kde se takto opravil jeden vchod bytovky, další by měly následovat.