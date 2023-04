Takové hodnocení by mohly dostávat žáci prvních, druhých a třetích tříd už ve školním roce 2025/2026. Místo toho, aby Ondra dostal za nesprávné používání prstů při sčítání třeba dvojku, dozví se slovy učitelky v čem je šikovný, i naopak to, v čem musí ještě zabrat.

Dvě školy, dva názory

Názor pedagogů není v tuto chvíli jednotný. Někteří návrh vítají, jiní o něm mají pochybnosti. Například podle ředitelky Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře Jaroslavy Drabešové není plošné zrušení známkování na prvním stupni nejlepší nápad. „Vím, o čem mluvím, jsem učitelka prvního stupně a léta jsem působila jako elementaristka,“ předeslala ředitelka s tím, že děti při nástupu do školy očekávají velkou změnu, a tím je i způsob hodnocení jejich práce.

„Nejsem si jista, nakolik šestileté až osmileté dítě pochopí několikastránkový písemný elaborát o své práci. Známka je jasná a přehledná a její obsah je definován v klasifikačním řádu,“ uvedla. Zároveň připomněla skutečnost, že u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami škola běžně slovní hodnocení používá, mnohdy si ho ale rodiče ani žáci nepřejí.

Rozježděné stezky budí nevoli. Organizátoři závodu je ale dají do pořádku

Naopak na Základní škole Kamenná stezka o zavedení slovního hodnocení pro první až třetí třídu uvažují. Podle ředitelky školy Andrey Melechové Ruthové by změna mohla přispět k lepší adaptaci žáků na školní prostředí a podpořit je v učení.

„V tom smyslu, že se budeme bavit o tom, co dítě zvládá, nezvládá a co by mělo nebo mohlo dělat proto, aby zvládalo. Předpokladem jsou tedy i pravidelné trojschůzky – rodič, učitel, dítě,“ sdělila ředitelka. Děti by se tak podle ní učily mluvit o tom, co jim jde nebo nejde, otevřeně by mluvily o chybách a jak se z nich poučit, tím by se jim vytvořil pocit bezpečí, což by podpořilo jejich motivaci k učení.

Stejně tak by prý tento způsob hodnocení lépe zapojil rodiče do procesu učení dětí. „Pokud budou rodiče rozumět tomu, co se dítě učí, a budou vědět, jak ho mohou podpořit, mohli by lépe spolupracovat, lépe bychom mohli být partnery,“ doplnila.

Učení je odměnou i motivací samo o sobě

Jedním z týmu lidí, kteří za návrhem změny současného hodnocení ve školách stojí, je kutnohorský starosta Lukáš Seifert, který deset let na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR působil. Ministerstvo si podle jeho slov od zrušení známkování slibuje, že se zlepší vztah dětí k učení i zpětná vazba pro žáky a rodiče.

„Cílem je stavět na přirozené motivaci dětí poznávat, hodnotit a zejména popsat v čem se daří a kde je naopak potřeba žáka podpořit, pomoci. Zároveň je důležité, aby se děti posouvaly a každé se dostalo co nejblíže svému potenciálu, nejen se srovnávat mezi sebou,“ vysvětlil Seifert.

Zastánkyní slovního hodnocení je učitelka na prvním stupni Eva Franková. Své žáky takto hodnotila ještě před několika lety. Nakonec od toho upustila, protože společnost na to prý tehdy ještě nebyla připravená. I dnes je ale přesvědčená o tom, že nejmenší děti známky nepotřebují. „Učení a to že se dítě něco naučí je pro něj odměna sama o sobě a také dostatečná motivace,“ říká pedagožka.

Ideálně kombinace obojího

Jednotný názor nepanuje ani mezi rodiči. Někteří by rádi zachovali současné a roky prověřené známky, jiní by zase raději četli slovní hodnocení učitelů. Třetí skupina pak považuje za úplně ideální kombinaci obojího.

„Domnívám se, že určitý systém hodnocení by měl být zachován, podle mě úplně ideální by byla kombinace známek a slovního hodnocení, minimálně jednou za čtvrt roku. Je to stejný jako hrát zápas bez výsledku, není tam žádná motivace posunout se," řekla Petra Rypková s tím, že je také otázka, co je schopné lépe vyhodnotit samo dítě. Jestli slovní hodnocení nebo známku.

Transparenty ani píšťalky nepomohly. AVE může rozšířit skládku. Bude ale platit

Veronika Vítová už má sice děti starší, přesto si myslí, že známka spolu se slovním hodnocením by byla nejlepší cestou, kterou by se školství mělo ubírat. „Možná by se spíš mělo zauvažovat nad tím, kde získat čas v rámci výuky dítě ohodnotit slovně a trpělivě mu vysvětlit jeho eventuální chyby a nedostatky. Protože podle mě je to asi nejkvalitnější způsob hodnocení dítěte dát mu známku s vysvětlením,“ uvedla.