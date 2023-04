/FOTOGALERIE, VIDEO/ Český pohár MTB XCO, který se po tříleté pauze vrátil zpátky do Kutné Hory, se tentokrát jel v extrémních podmínkách. Bouřlivé emoce, které bahnitá trať vyvolala nejen mezi závodníky, se po skončení samotného závodu přenesly i na sociální sítě. Diskutovalo se hlavně o tom, v jakém stavu jsou hlavní stezky lesoparku a kdo je dá do pořádku.

Rozbahněná trať závodů Českého poháru MTB XCO, který se jel v sobotu a neděli 1. a 2. dubna 2023. | Video: Michal Bílek

Po podmáčeném okruhu na Rovinách se o víkendu projelo přes devět stovek horských kol. Lesní stezky, kudy chodí běžně lidé na procházky, teď připomínají zorané pole - a lidé jsou naštvaní.

„Ty rozorané cesty dá těžko někdo dohromady, jeden závod a rázem je po všem. To by byl spíš zázrak, kdyby to dal někdo dohromady,“ zaznělo na Facebooku.

V Kutné Hoře to byl spíš přespolák s koly obalenými bahnem než cyklistika

Podle starosty města Lukáše Seiferta se však stav cest už s organizátory závodu řeší. „Je tam příslib, že se uvedou do přijatelného stavu a dojde ke srovnání terénu v místech, kde je hodně rozježděný. Prostě 900 lidí projelo rozbahněnou Kutnou Horou a já si myslím, že tu k tomu nejsou vhodné podmínky,“ řekl starosta s tím, že třeba v okolí areálu už se uklízelo v neděli.

Sedm ročníků za sucha

To ostatně potvrdil i jeden z organizátorů poháru Ivan Sova. Bohužel prý ani samotnému úklidu terénu teď počasí zrovna nepřeje. „Teď bychom paradoxně potřebovali, aby zapršelo. Jakmile se tak stane, terén se srovná. Hlavní stezky nejsou nijak dramaticky rozbombardované, jde spíš o pěšinu nahoru od zimního stadionu,“ upřesnil organizátor a doplnil, že je to vlastně poprvé, co se něco takového řeší. Předchozích sedm ročníků se jezdilo za sucha.