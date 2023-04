/PŘEHLED/ Česká pošta zruší od 1. července po celé české republice 300 poboček. Mezi nimi budou i pobočky na Kutnohorsku.

Pošta v centru Kutné Hory. | Video: Petr Procházka

V Kutné Hoře ukončí provoz poštovní pobočky označené jako Kutná Hora 4, Kutná Hora 6 a Kutná Hora 3, tedy pobočky na Kaňku, v Husově ulici a v Zámecké ulici v Sedlci.

Uzavřena bude jedna z pošt ve Zruči nad Sázavou. V seznamu rušených poboček figuruje Zruč nad Sázavou 3, která sídlí v ulici 1. máje.

Zájem o tradiční služby pošty klesá

Česká pošta na svém webu informovala, že dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík informoval, že Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale do tří. „V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Tyto informace zveřejňujeme s vědomím, že dosud nebyly vypořádány veškeré připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu ČTÚ, který nové nastavení parametrů rozložení pobočkové sítě řeší," sdělil.

Pošt Partner se to netýká

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Starostům obcí a primátorům měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě.

Trochu jsme s tím počítali, říká zručský starosta

Starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer uvedl, že jako hlavní komplikaci tohoto rozhodnutí vnímá právě fakt, že se lidem prodlouží cesta na poštu. „Nyní budou muset ze staré Zruče dojít do nové, což by obzvlášť pro starší občany mohlo být komplikované,“ řekl. Přiznal však, že rozhodnutí není zcela překvapující. „Vzhledem k souvislostem jsme s tím tak trochu počítali. Pobočka pošty, která zůstane otevřená, má podle mě dostatečně velké prostory na to, aby potřeby našeho města obstarala," doplnil.

Starosta Kutné Hory: Je to bezprecedentní omezení

Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert považuje zrušení tří ze čtyř poboček České pošty v Kutné Hoře za naprosto bezprecedentní omezení dostupnosti služeb pošty ve městě. „Podle návrhu by byla zachována pouze jedna pobočka na ulici Masarykova. S rozhodnutím nesouhlasím a bude mít výrazný dopad zejména na život seniorů a obecně lidi se zhoršenou mobilitou,“ zdůraznil.

Záměr České pošty podle něj výrazně zkomplikuje možnost využívání jejích služeb. „Jediná pobočka, která bude zachována, se vyskytuje v ulici Masarykova, kde je akutní nedostatek parkovacích míst. Zároveň se předpokládá uzavření pošty na Kaňku, tedy čtvrti se zhoršenou dostupností města i prostřednictvím veřejné hromadné dopravy. Zrušení zmíněných pošt na Kaňku, v Sedlci a centru v Husově by mělo výrazný dopad na dostupnost služby. Pobočka na Masarykově bude velmi pravděpodobně ve špičkách přetížena s významným dopadem na dopravní situaci v jejím okolí,” řekl.

Nesmysl, hodnotí občané

Negativně hodnotí rozhodnutí i občané města. Například Amálii Dlouhé přijde zrušení tří ze čtyř poboček až skandální. „Kutná Hora je poměrně rozlehlá, obzvlášť lidé z Kaňku to budou mít pořádně daleko. Každý se sice dostane autem, ale kde budeme parkovat? Takže ano, jasná komplikace pro většinu Kutnohoráků," uvedla.

Pan František pochází ze Sedlce a na poštu to má tak kousek, od července ale bude muset o hodně dál. „Je to hrozné. Nechápu, kdo tohle vymyslel. Kutné Hoře podle mě jedna pošta stačit nebude. A to nevím, co budou dělat ty nejstarší z nás," řekl.

Oslovený student Pavel naproti tomu poštu navštěvuje prý pouze výjimečně. „Mě se to tak tolik nedotkne, ale věřím, že pro řadu lidí to komplikace bude. Avšak až provoz podle mě ukáže, jak to reálně bude vypadat," míní student Pavel.

Rušené pobočky na Kutnohorsku:

Kutná Hora 4: U Radnice 1, Kaňk, 28404, Kutná Hora

Kutná Hora 6: Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora

Kutná Hora 3: Zámecká 167, Sedlec, 28403, Kutná Hora

Zruč nad Sázavou 3: 1. máje 9, 28522, Zruč nad Sázavou



Další rušené pošty ve Středočeském kraji:

Benátky nad Jizerou 2: 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4: Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2: Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3: Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5: náměstí Svobody 1518, Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6: Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9: Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kolín 3: Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02

Kralupy nad Vltavou 3: nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Mělník 3: Českolipská 1112/21 Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4: Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2: Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5: náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2: Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3: Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2: Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4: Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5: Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3: Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2: Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01