Architektonickou soutěž, která by rozhodla o budoucím vzhledu místa, kde ještě před rokem stála ruina monumentálního mlýna z 15. století, připravoval investor víc než rok. Přihlásilo se do ní celkem 36 architektonických kanceláří z celé republiky, ze kterých ale konkrétní zadání dostalo už jen šest týmů. Tyto soutěžní týmy pak měly tři měsíce na to zpracovat studii rezidenčního komplexu pro trvalé nebo nájemní bydlení. Posuzovala je porota, ve které zasedli nejen nezávislí špičkoví odborníci, ale i zástupci města a národního památkového ústavu.