/FOTOGALERIE/ Vedení města Kutná Hora zrušilo kvůli nařízení vlády z uplynulého týdne všechny adventní a vánoční trhy, které se měly konat na centrálním Palackého náměstí. Jenže jedna z místních podnikatelek, vinařka Soňa Žáčková, to nenechala jen tak. A není rozhodně sama.

Prodejní vánoční budky na Palackého náměstí. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Vypadá to, že ačkoliv v pondělí 29. listopadu zely vánoční budky na náměstí prázdnotou, možná se to už brzy změní. „Jako zemědělský podnikatel – farmář mám pronajaté prodejní místo a své zboží, víno, mošty, sirupy a jiné mohu lidem nabídnout. Svařené víno bude v uzavřených kelímcích či skleněných lahvích,“ vysvětlila Soňa Žáčková s tím, že „svou“ budku, která už neodmyslitelně patří k adventu a Vánocům v Kutné Hoře, hodlá otevřít co nejdříve.