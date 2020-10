Městská knihovna Kutná Hora měla na podzim pro své čtenáře přichystáno spoustu akcí. Situace se ale změnila ze dne na den a většina z nich byla zrušena. Jedna dobrá zpráva ale existuje. Knihovna neomezuje svou otevírací dobu ani výpůjční služby. Naopak. Dopoledne je nově otevřeno i oddělení pro děti.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Kamil Košun

„Rozšiřujeme také bezplatnou službu pro čtenáře knihovny, kteří si k nám nemohou pro knihy, časopisy či audioknihy přijít. Pokud jste tedy knihovnu dříve navštěvovali a nyní vám to současná situace nedovoluje, vyjde vám knihovna vstříc. Telefonicky, emailem či přes náš katalog si objednáte a my vám výpůjčky připravíme k vyzvednutí, případně dovezeme domů. I nadále ponecháváme možnost dočasné registrace těm, kteří to zatím osobně nestihli a také připomínáme možnost bezplatných až pět e-výpůjček měsíčně z našeho katalogu,“ prozradila Šárka Jungwirthová s kutnohorské knihovny.