V pondělí 5. října byl na území České republiky znovu vyhlášen nouzový stav. To sice ovlivní pořádání řady akcí, které měli v Městské knihovně Kutná Hora na říjnový Týden knihoven naplánované, bezpečný provoz knihovny to ale rozhodně neomezuje. Naopak. Kutnohorská knihovna spouští od října zcela novou službu určenou registrovaným čtenářům.

Vchod do budovy Městské knihovny v Husově ulici v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„K zavedení služby nás inspirovali kolegové ze zahraničních knihoven, kde je Knihovna věcí běžnou součástí služeb,“ uvedla Šárka Jungwirthová z kutnohorské knihovny. A o co jde? „Pro začátek si zkusme odpovědět na otázku, zda je jedinou možností kupovat a vlastnit to, co používáme jen zřídka. Určitě není. A tak vznikla myšlenka Knihovny věcí,“ doplnila.