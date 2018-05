Kutnohorská Masaryčka je e-Twinningovou školou

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Centrální podpůrné středisko pro e-Twinning v Bruselu zveřejnilo výsledky hodnocení žádostí o udělení certifikátu e-Twinningová škola. V České republice toto ocenění získalo sedmnáct škol. Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora je jednou z nich a může být na tento titul právem hrdá.

Oceněné školy společně vytvoří evropskou síť předních e-Twinningových škol a stanou se inspirací pro další vývoj e-Twinningu.

„S e-Twinningovými projekty jsme na naší škole začali v roce 2015, kdy jsme realizovali první dva projekty. Jeden se školou ze Slovenska a druhý s polskou školou. V dalším školním roce přibyly opět dva projekty zásluhou Kateřiny Opočenské, která je hlavní iniciátorkou e-Twinningových aktivit na naší škole," řekla ředitelka vzdělávacího zařízení Zdenka Mačinová.

Ve školním roce 2016/2017 už přibylo šest projektů, do kterých se zapojily další učitelky. Komunikačním jazykem byla nejen angličtina, ale i němčina. Za projekt 'Spring in my country' získala Kateřina Opočenská certifikát kvality.

V letošním školním roce žáci pracují na projektu 'Be a buddy, not a bully!' a na projektu 'Creating a mini dictionary', do kterého je zapojeno dvanáct škol z různých zemí.

Otázka pro ředitelku školy Zdenku Mačinovou

Aktivita eTwinning podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií. Proč je dobré se do projektů zapojovat?

Důvodů by se našlo mnoho. Mezi nejdůležitější patří motivace žáků k tomu, že budou dělat něco netradičního, zajímavého, budou využívat informační a komunikační technologie ke spolupráci s žáky z různých koutů Evropy, poznají vzdělávací systémy v jiných zemích, učitelé si obohatí své zkušenosti a budou si vyměňovat nápady s kolegy z jiných zemí, zdokonalí své vzdělávací metody díky poznatkům kolegů z partnerských škol, poznají jiné kultury, zlepší se v cizím jazyce, dají vzdělání evropský rozměr.