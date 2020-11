„Vzhledem k rostoucímu počtu pacientů s koronavirem může každý plicní ventilátor zachránit celou řadu životů. Daru od skupiny BTL si proto nesmírně vážíme, protože díky němu máme mnohem větší šanci zvládnout toto těžké období. Ventilátory začneme okamžitě využívat a stanou se zásadní součástí naší výbavy nejen pro léčbu onemocnění covid-19,“ uvedl ředitel nemocnice Kutná Hora Petr Geřábek.

Aktuálně probíhá distribuce zdravotnické techniky i materiálů do nemocnic prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví i přímo. Všechny ventilátory i respirátory by měly být předány Správě státních rezerv i menším nemocnicím po celé České republice přibližně do dvou týdnů. Mezi první zařízení, která už pomoc obdržela, patří právě nemocnice v Kutné Hoře.

„Hned po vypuknutí pandemie jsme měli potřebu prakticky pomoci při celosvětovém boji proti pandemii. Našim českým vývojářům se podařilo v rekordním čase několika měsíců vyvinout a zahájit výrobu kvalitních respirátorů. Na základě volné licence americké firmy jsme pak záhy vyvinuli i vlastní plicní ventilátory,“ popsal ředitel společnosti BTL Tomáš Drbal.

Plicní ventilátory i respirátory třídy FFP2 vyvinuté a vyráběné BTL jsou standardně certifikovány pro použití v EU. Respirátory mají také EUA certifikaci v USA. Darovací smlouva byla podepsána dne 26. října mezi resortem zdravotnictví a ředitelem společnosti BTL panem Tomášem Drbalem.