Kutnohorská plovárna letos podraží

Kutná Hora - Na květen až trochu nezvyklé letní teploty lákají k vodě. Řada plováren ale osvěžení nabídne až se začátkem prázdnin. Kutnohorská plovárna je ale výjimkou a provoz zde bude zahájen už pozítří.

Do čtrnácté sezony vstoupí zdejší plovárna s řadou novinek, ale také vyšším vstupným. Základní celodenní vstupné by mělo zdražit zhruba o desetikorunu. Nový ceník včera schválili městští radní. Naproti tomu ale bude nově zavedeno výhodné rodinné vstupné a také abonentní karty. To ale není všechno.

„Návštěvníci se mohou těšit na nový odbavovací systém, včetně informační tabule, která před vstupem do areálu nabídne všechny potřebné údaje, například o aktuální návštěvnosti, teplotě vody, vzduchu a jiné. Provoz aquaparku bude zahájen v sobotu 2.června. Po loňských dvou úspěšných turnusech příměstského tábora Na plovárně jsme pro letošní rok rozšířili termíny na čtyři turnusy,“ vyjmenoval vedoucí kutnohorského bazénu Zdeněk Hadrovský s tím, že v rámci oslav Dne dětí bude v sobotu pro děti do 15 let vstup zdarma.

Město do nového odbavovacího systému investovalo 1,2 milionu korun. Součástí modernizovaného systému odbavování zákazníků budou například čipové hodinky, které návštěvníci znají například z Vodního světa v Kolíně. Minulostí se tak stanou i kartičky, které si až doteď návštěvníci kutnohorské plovárny museli za dvacet korun zakoupit. Teprve na kartičky s roční platností si pak mohli kupovat jednotlivé vstupy. To by nyní mělo odpadnout. Ti, co však na kartičkách z loňské sezony mají ještě zbytek kreditu, o své peníze nepřijdou. Mohou jím buď jednorázově zaplatit vstupné, nebo si vyšší částku nechat převést na zmiňovanou abonentní kartu.

Kutnohorský letní bazén se před dvěma lety potýkal s problémy, které oddálily zahájení letní sezony až na červenec. Bazény, které již byly napuštěné a připravené na novou sezonu, musely být totiž znovu vypuštěny, protože se zjistilo se, že v nich dochází k úniku vody. Dna bazénů pak zkoumali odborníci pomocí georadarů, kteří zjistili, že problém je v dilatační stavební spáře. Únik vody byl ale zjištěn už o pět let dříve, kdy voda mizela z dětského bazénu. Přestože byly po sezoně provedeny opravy potrubí, situace se znovu opakovala i v dalších částech bazénu a únik vody tehdy dosahoval kolem třiceti kubíků denně. V roce 2016 to byly ztráty kolem pětatřiceti kubíků denně.