Kutnohorská studentka se stala nejlepší účastnicí setkání na velvyslanectví USA

Střední Čechy – Neříkat, že „je to v suchu“, ale radši „v pohodě“. Tak by jistě rádi hodnotili výsledek svého snažení středočeští radní, kteří chtějí přispět ke zmírňování negativních dopadů sucha a dlouhodobého nedostatku vody. Rozhodli o zřízení komise pracující jako poradní orgán hejtmanky, která by měla hledat vhodná řešení.