Kutnohorská změna končí. Ale jen jako spolek

Kutná Hora – Kutnohorská změna končí, nahradí ji Město pro lidi Kutná Hora. Informace, kterou na konci minulého pracovního týdne přinesl Kutnohorský deník a která vyvolala mezi Kutnohořany pozdvižení. Podle všeho to ale vypadá, že věci se mají trochu jinak. Kutnohorská změna skončí jako spolek, nikoliv jako politické uskupení.

Martin StarýFoto: Deník / Šmok Jan

„Spolek „Kutnohorská změna z.s.“ k 1. listopadu 2018 ukončí své fungování a bude rozpuštěn, tzn. oficiálně vymazán u Městského soudu v Praze. Zároveň nikdo ze současných členů spolku nebude používat jméno Kutnohorská změna ani jako značku do dalších komunálních voleb, protože toto jméno nese práci, jméno a pověst nerozdílně všech současných členů spolku a nelze nijak ohodnotit a vyplatit jeho hodnotu. Současně bude bezodkladně zrušen i FB profil Kutnohorské změny, který byl nosičem a nástrojem propagace myšlenek spolku,“ uvedl ve svém vyjádření předseda Kutnohorské změny a bývalý starosta Kutné Hory Martin Starý.

Ačkoliv někteří Kutnohorskou změnu spolu se Starým opustili a v komunálních volbách budou kandidovat za jiné subjekty, jiní chtějí znovu kandidovat právě za Kutnohorskou změnu a nemůže jim to prý nikdo zakázat.

„Kutnohorská změna jako strana nekončí. Pan Starý si pouze plete pojmy strana a sdružení. Stále jsou lidé, kteří chtějí pod touto stranou kandidovat a nemůže jim v tom nikdo bránit. Slovo změna v názvu je pro pana Starého stejně škoda, neboť za jeho působnosti k žádným změnám nedocházelo. Přeji mu v jeho nové straně hodně úspěchů,“ uvedl radní Tomáš Pilc.

Podle očekávání s ním pomyslnou politickou káru potáhne také Radim Fedorovič. „Kutnohorská změna pokračuje v započaté práci. Naši volební stranu jsme založili s myšlenkou změnit věci v Kutné Hoře k lepšímu. Během našeho působení na radnici v uplynulém volebním období jsme pochopili, že Kutná Hora je ovládána starými strukturami, které vás ideálně nechají si myslet, že město řídí starosta a místostarostové, nebo vás vtáhnou do „hry“ a pracujete podle nich, či se rozhodnete s nimi bojovat,“ uvedl Radim Fedorovič s tím, že ti, co v Kutnohorské změně zůstali, jsou věrni myšlence o moderní Kutné Hoře, která je spravována lidmi úspěšnými ve svém oboru, a především nemění kabát.

Za Kutnohorskou změnu se do městského zastupitelstva o volbách v roce 2014 dostali ještě Monika Válková, Tomáš Gryč a Václav Veselý. Zatímco Monika Válková stranu opouští a do voleb půjde v barvách ANO, Tomáš Gryč i Václav Veselý budou na kandidátce nového uskupení Město pro lidi. „Lidé se zkrátka někdy rozjedou ve svých názorech a společně již fungovat nedokáží. To platí v životě, i v politice. Pohledy dvou skupin členů Kutnohorské změny na řešení záležitosti v Kutné Hoře se natolik diametrálně rozcházely, ze většinově rozhodli o ukončení činnosti s tím, ze pod tímto názvem do nadcházejících voleb nepůjdou.

To ovšem neznamená, že se o hlasy voličů někteří nebudou na podzim ucházet. A protože se od rozdělané práce neutíká od lidí mam podporu, budu znovu kandidovat. Chci pokračovat v práci pro Kutnou Horu, s uskupením Město PRO lidi,“ uvedl Václav Veselý.

Vyjádření politologa k celé situaci najdete v tištěném vydání týdeníku Kutnohorský týden, který vyjde 12. června.