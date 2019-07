„Provoz v kutnohorský mateřinkách je sice v průběhu léta omezený, po celé prázdniny ale mají rodiče možnost sem své děti umístit,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Rada města zároveň schválila výjimky z počtu dětí ve třídách v Mateřských školách Kutná Hora a Mateřské škole Pohádka Kutná Hora o dvě až čtyři děti na třídu. „V současné době jsou školky kapacitně naplněné, ale zájem o umisťování dětí v nich stále je,“ vysvětlil tento krok Josef Viktora a poznamenal, že konečné slovo bude mít až vedení Středočeského kraje.

Se začátkem školního roku pak bude vedení města sledovat, zda-li se všechny žadatele o umístění dítěte do mateřské školy podařilo uspokojit. „Podle toho, jak jsou teď nastavené výjimky z počtu žáků, můžeme říci, že by nám to ještě jednu celou třídu zaplnilo,“ poznamenala místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Vlivem výjimek se počty žáků ve třídách mateřských skol dostávají až na sedmadvacet, což je pro pedagogy náročné. „Výhodnější by určitě bylo neřešit situaci v rámci výjimek, ale navýšením kapacity o jednu až dvě třídy v některé z kutnohorských školek. Budeme o tom jednat,“ dodala Silvia Doušová.