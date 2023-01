Lada Bartošová, ředitelka divadla, Čáslav

Lada Bartošová, ředitelka Dusíkova divadla, Čáslav.Zdroj: Deník/Jana Adamová

Měl by spojovat lidi, měl by Českou republiku dobře reprezentovat v zahraničí, být vidět a slyšet. Neměl by porušovat ústavu a měl by mít svůj vlastní vnitřní morální kredit.