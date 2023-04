/FOTO/ Přes 1300 kilogramů potravin a hygienických potřeba darovali lidé v jarním kole potravinové sbírky na Kutnohorsku. To se odehrálo v sobotu 22. dubna.

Jarní kolo potravinové sbírky 22. dubna 2023. | Foto: Oblastní charita Kutná Hora

Marcela Mommersová z Oblastní charity Kutná Hora uvedla, že v kutnohorském supermarketu Billa lidé darovali 620 kilogramů a v čáslavském Kauflandu 720 kilogramů trvanlivých potravin a hygienických potřeb.

„Pomohli jste nám tím, alespoň na nějakou chvíli zaplnit sklad potravin pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci,“ řekla a doplnila, že dárci mají stále možnost zapojit se do sbírky skrze on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz, a to až do 2. května. Preferované přitom jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

Mimo dárců charita děkuje také všem dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří se do sbírky v sobotu zapojili. „Vážíme si také ochoty a vstřícnosti zaměstnanců zapojených obchodů,“ zdůraznila Marcela Mommersová.

Jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin vyneslo v 1540 prodejnách 394 tun potravin, z nichž lze připravit až 788 000 porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 44 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují.