Nabídka přitom ještě nebyla úplně kompletní, postupně se totiž doplňuje. Aktuálně třeba na seznamu přibyly šachy s Vladislavem Buňkou, který se v třiaosmdesáti letech rozhodl, že kroužek znovu povede. Navíc přibyla i spousta novinek jako lezení, bouldering, orientální tance, disco dance nebo přírodovědný kroužek. I ty se zaplnily relativně rychle.

Za většinu zájmových kroužků zaplatí rodiče dětí stejnou částku jako loni. Výjimkou je keramika, kde výrazně vzrostly náklady na energie. „ Zdražili jsme o sto korun na pololetí, což není tak horentní částka. Jinak jsme se snažili držet ceny na stejné úrovni,“ vysvětlil ředitel Smrkovský s tím, že většina kroužků odstartuje v pondělí 18. září.

Lego kroužek zdarma

Také DDM v Čáslavi nabízí pestrou škálu kroužků pro děti včetně některých novinek, jako je například kresba nebo pompon dance mažoretky. Největší zájem je tady tradičně o keramiku, letos se jich otevřelo hned dvanáct. V těsném závěsu se drží taneční a kroužky mažoretek a také florbal. I tady začíná většina z nich fungovat od 18. září, výjimkou jsou takzvané zábavné kluby, které suplují družinu a ty jsou v provozu od začátku školního roku.

„Na webových stránkách zatím není kompletní nabídka kroužků v okolních školách, protože tam se to ještě ladí,“ upozornila ředitelka DDM Čáslav Iva Hýblová. Upřesnila, že jde o základní školy Žehušice, Žleby, Chotusice, Krchleby a Vlkaneč.

Peníze z kraje doputují i na kutnohorskou průmyslovku a zemědělku v Čáslavi

Díky příchodu nového pedagoga se rozšířila také nabídka hudebních kroužků, hlavně kytary a flétny. Ředitelka DDM prozradila, že učitel má v plánu s dětmi, které kroužky navštěvují delší dobu, založit i kapelu.

Nejlevnější kroužek přijde v Čáslavi na tisícovku za rok, nejdražší pak stojí jednou tolik. „Zvyšovali jsme ceny v průměru o 100 až 200 korun, což není tak hrozné. Nejdražší je v tomto případě keramiky,“ uvedla Iva Hýblová.

Jeden kroužek ale nabízí DDM už druhým rokem zdarma. Jde o kroužek LEGO, který je financován z operačního programu J. A. Komenský. Letos se otevírají hned dva.

Ceny některých kroužků

DDM Kutná Hora

Keramika 6 – 99 let : 2200 Kč /rok

Klavír 12 – 99 let : 1200 Kč /rok

Kuřátka 2 – 3 roky: 1300 Kč/rok

Lezení na umělé stěně 10 – 18 let : 3000 Kč/rok



DDM Čáslav

Flétna začátečníci 7 – 9 let : 1000 Kč /rok

Kapela 8 – 20 let: 1400 Kč /rok

Keramika mírně pokročilí 8 – 18 let : 2000 Kč/rok

Klub ručních prací 12 – 99 let : 1200 Kč /rok



