/FOTOGALERIE/ Na hlavním tahu I/2 doposud chyběly takzvané stacionární meteorologické stanice. Ty přitom dokáží varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu, jako je námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Jejich absence už je ale minulostí.

Výstavba stacionární meteorologické stanice. | Foto: archiv ŘSD

Dvě z osmi letos nově budovaných stanic ve Středočeském kraji byly instalovány právě na silnici I/2 a nejpozději do konce prosince by měly být uvedené do provozu. Jedna z nich je i na Kutnohorsku, druhá pak nedaleko – na sousedním Kolínsku.