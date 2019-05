Kutnohorsko - O křesla v Evropském parlamentu se utkají také tři kandidáti z Kutnohorska. Jsou jimi Jan Klán (KSČM), Richard Tůma (Patrioti pro neutralitu) a Josef Nos (SPD). Všichni kandidáti jsou z Kutné Hory.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Richard Tůma je čtyřiačtyřicetiletý živnostník, který provozuje restauraci a army shop. „Na kandidátce Patriotů jsem za Českou stranu národně sociální. Chtěl jsem, aby hlasy z Kutné Hory šly jinam, než těm, co jsou v současné domě u moci. To, co se v naší republice děje, není normální, možná tak někde na Ukrajině. Byl jsem řadu let státní zaměstnanec, ale za něco takového bych se styděl,“ řekl Tůma.