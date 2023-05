„Jsou vděčné, ony to mají jako společenskou událost. Potkají se, nakoupí a pak si ještě před krámem povídají. Takže pro tu vesnici není obchod důležitý jen z pohledu nákupu,“ říká starostka. Ta letos, stejně jako některé další obce, využila možnost získat peníze na provoz krámku z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Obchůdek 2021+, které poté jednotlivým žadatelům přerozděluje Středočeský kraj.

Díky dotaci je jistý další rok

Přiznává, že zavřít chtěla už několikrát, hlavně v době, když nemohla sehnat prodavačku. Tehdy ji ale obec podržela a začala pravidelně přispívat částkou 5 tisíc měsíčně na plat zaměstnance. Jenže to už v dnešní době nepokryje ani zálohy na elektřinu.

„Na krámě se opravdu nedá vydělat. Když nám to vyjde alespoň nula od nuly, řekneme si s mužem, že je to vlastně dobré. Je to taková nadace, služba lidem,“ dodává.

Perspektivu prý krámek reálně nemá, mladí lidé si jezdí nakoupit do města a do toho v Semtěši si zaběhnou jen v nejnutnějším případě. Podle starostky je to škoda, protože když už obchod v obci jednou skončí, je nepravděpodobné, že se někdy otevře znovu. Dotace ve výši 80 tisíc korun na rok ji ale zavázala k tomu, že nejméně další rok musí prodejna fungovat.

Obchůdek v Semtěši je otevřený od pondělí do pátku vždy ráno od 6 do 9 hodin, a třikrát týdně, tedy v pondělí, ve středu a v pátek, ještě odpoledne od 14.30 do 15.30. Nakoupit si místní mohou i v sobotu od 7 do 10 hodin.

V Chlístovicích provozují prodejnu potravin manželé Vlkovi a to už neuvěřitelných 30 let. Václav Vlk tady začínal jako vedoucí Jednoty ještě v době, kdy byla přidruženou výrobou JZD, a jeho žena tu od začátku prodává.

„V roce 1994 jsme od Jednoty koupili celou budovu, takže jsme ve svém. To je velká výhoda. Kdybychom ještě platili nájem a prodavačku, to už by se nejspíš nedalo,“ říká majitel obchůdku. Přesto si musel před devíti lety najít zaměstnání, protože potraviny už by rodinu neuživily.

Zavřít chtěli už několikrát, přesto ustáli covid i prudké zdražení energií. Když jim loni zálohy na elektřinu vystoupali na 150 tisíc za rok, podpořila je obec finančním darem. „Mladí si nakoupí po cestě z práce, ale co ti staří? To by měli jezdit pro každou housku do města? Nejbližší možnost je v Malešově nebo pak až v Kutné Hoře, jinak všechny krámy kolem jsou už zrušené,“ vysvětil Václav Vlk, proč obchod udržuje dál.

Lidé si tu pořídí i větší nákup, než jen zboží denní spotřeby, to je podle majitele pro obchod důležité. Nejvíce se tu prodává uzenina, pečivo a nápoje.

Také Vlkovi patří k těm, co dostanou dotační podporu z programu Obchůdek 2021+, obec navíc zvažuje, že do prodejny zainvestuje mrazák s nižší spotřebou. Pod Chlístovice patří ještě dalších deset vsí, dohromady tu žije 750 lidí. Starosta Zdeněk Janovský zdůraznil, že jakákoli služba, která v obci je, je dobrá, protože nic jiného tu vlastně není. „Takže jsme jednoznačně rádi, že tu prodejnu máme. Jenže bychom tu potřebovali ještě jednu,“ připouští starosta. Ta bývala v Králicích, ale v roce 2015 skončila společně s hospodou.

Místní občané si prodejnu chválí. „Do obchodu chodím každý den. Kupuju si tu svačinu do práce,“ řekl třeba Martin Vondřejc z Chlístovic.

Rohlíky jim přivezou, pro zbytek si jezdí obec

To obyvatelé Pertoltic mají nejbližší obchod ve Zruči nad Sázavou, což je asi 15 kilometrů daleko. O to, aby měli zejména senioři možnost nakoupit si alespoň základní potraviny, se tu stará sama obec. Obchůdek provozuje přímo v budově úřadu.

„Pečivo nám sem dovážejí. Jinak co potřebujeme a co si lidé žádají, pro to jezdí obec do skladu v Kutné Hoře. Zásobujeme si prodejnu sami,“ popsal místostarosta Pertoltic Petr Chaloupka.

Také on přiznává, že to není v dnešní době nic lehkého a obecní rozpočet musí provoz prodejny dotovat. Ročně je to asi 100 tisíc korun. Místní si tu mohou nakoupit tři dny v týdnu - v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 8 do 10 hodin dopoledne.

„Požádali jsme proto o podporu z programu Obchůdek 2021+ a získali jsme maximální možnou výši, tedy 80 tisíc korun,“ dodal místostarosta.

Program Obchůdek 2021+

Je určen na podporu udržení provozu prodejen v menších obcích. Jeho cílem je snížit jejich provozní náklady z peněz ministerstva průmyslu a obchodu, kdy maximální dotace pro kraj činí 4 miliony korun. „Rozhodli jsme se v letošním roce do výzvy zapojit, jelikož jsme si vědomi situace, se kterou se musí i obchody v malých obcích v současné situaci potýkat. Zejména pak s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek pomocí,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar. Celkem bylo v rámci dotačního programu schváleno 104 žádostí za 7,7 milionu korun.