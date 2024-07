Na druhý červencový týden trochu nezvyklé počasí předpovídají jak čeští meteorologové, tak server yr.no, kteří místní znají jako norské počasí. Podle jeho prognóz bude nejteplejším, a také posledním dnem beze srážek úterý.

Teploty se mají dostat ke 30 stupňům Celsia i ve středu, kdy ale odpoledne přijde bouřková fronta. Podle výhledů českých meteorologů mohou být bouřky opět místy silné, déšť vydatný a škody může způsobit vítr i případné kroupy.

Není bez zajímavosti, že i přes středeční přechod studené fronty se nejen v následujících dnech příliš neochladí, ale noc na čtvrtek by stále na některých místech mohla zůstat tropická. Tedy s teplotami, které neklesnou pod 20 stupňů Celsia.

Následující dny by pak mělo poměrně intenzivně pršet. To platí především pro páteční předpověď, kdy by mělo především odpoledne a večer spadnout až 17 milimetrů srážek. V další dny nejsou vyloučeny přeháňky ani přes den, přičemž více by jich mělo být v sobotu.

Situace s deštěm a přeháňkami by se měla uklidnit až na začátku příštího týdne, kdy by se mělo vrátit klasické letní počasí a teploty se podle stávajících předpokladů budou přes den držet mezi 25 a 30 stupni Celsia.