/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pravděpodobně to nejhorší, co se týká povodní, mají po pondělku 16. září za sebou lidé z části Kutnohorska, kteří bydlí podél řeky Doubravy. Příznivě je tomu nakloněna také meteorologická situace. V minulých dnech si však zažili obyvatelé Žlebů, Vrdů, Výčap, Bojman, Žehušic, Kobylnice či Záboří nad Labem mnoho strachu a bezesné noci.

Třetí stupeň povodňové aktivity byl v „čáslavském“ měřeném úseku řeky Doubravy dosažen v neděli 15. září ve 14 hodin, a sice i kvůli odpouštění vody z přehrady Pařížov, a vydržel do brzkých ranních hodin v pondělí 16. září. Od té doby hladina postupně klesala a s tím i stupně povodňové aktivity. V současné době platí jednička, tedy stav bdělosti.

Zaplavené Bojmany | Video: Deník/Martin Vaněk

Velké množství vody poteče korytem Doubravy ještě několik dní, ovšem ta by již neměla přímo ohrožovat majetky občanů. Je však na místě stále dbát zvýšené opatrnosti, protože nebezpečí pádu do dravé řeky pořád trvá.

Zaplavená Žehušická obora v pondělí 16. září 2024 | Video: Deník/Martin Vaněk

Doubrava se také rozlila do polí, kde vytvořila povodňové laguny, a do obydlených částí, kde zatopila řadu sklepů i některé domy. Vyprávět by o tom mohli například v Bojmanech, ale i v dalších obcích podél toku. Hasiči tam budou do odvolání podle potřeby provádět čerpání vody a jistě se budou hodit i vysoušeče.

Zaplavené Bojmany arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Michal Bílek 1/18 Zaplavené Bojmany.

Protipovodňová opatření si v pondělí 16. září odpoledne vyžádala uzavření mostu přes Doubravu v Záboří nad Labem. V té souvislosti se dokonce se objevily fámy, že část mostu kvůli velké vodě spadla.

Rozvodněná řeka Doubrava u Záboří nad Labem | Video: Deník/Martin Vaněk

„Prosím nešířit tyto zprávy. Most není podemletý, ani nijak narušený. V místě je spousta techniky a složek IZS. Odčerpává se voda a zajišťují se nemovitosti. Proto není možné z důvodu bezpečnosti nechat projíždět auta po komunikaci dále za mostem v Záboří. Jakmile bude zásah ukončen, bude silnice otevřena,“ uvedl vše na pravou míru Lukáš Seifert, předseda povodňové komise pro Obec s rozšířenou působností Kutná Hora.