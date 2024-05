Do posledního květnového dne má být v Kutné Hoře uzavřena Roháčova ulice. V době oprav povrchu silnice ji musí auta v obou směrech objíždět, což znamená skoro tři čtvrtě kilometru navíc. Je ale možné, že práce skončí o něco dříve kvůli konání megakoncertů skupiny Rybičky 48 v parku pod Vlašským dvorem.

V Uhlířských Janovicích je kvůli opravě povrchu neprůjezdná Ladova ulice, tam mají na jaře zahájené práce skončit letošního 30. září.

Práce na inženýrských sítích

Práce na inženýrských sítích zavřely dvě silnice třetí třídy v Lovčicích. S objížďkou tam musí řidiči počítat až do podzimu, do konce července vede přes Podhořany u Ronova, Vinaře a Vinice, pak až do konce října přes Bílé Podolí a Vinaře.

Kvůli stavbě vodovodu je do posledního června omezen provoz na silnici v Řendějově, části Nového Samechova. Projíždí se tudy kyvadlově jedním jízdním pruhem.

Poslední květnové pondělí bude zahájena kvůli pracím na inženýrských sítích částečná uzavírka silnice protínající Vidice. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem tam budou řídit semafory, potrvá to ale krátce, jen do půlnoci 31. května.

Na začátku léta budou platit i dvě jednodenní omezení. Na trase z Kutné Hory směrem na Týnec nad Labem, ve Svaté Kateřině, se bude 20. června jezdit kyvadlově pouze jedním pruhem. Čáslavské slavnosti zavřou 22. června úsek mezi Dusíkovou ulicí a Kostelním náměstím, auta budou toto místo objíždět přes náměstí Jana Žižky z Trocnova a Karafiátovou.

Oprava několika mostů

V sezoně se opravují i mosty, což také znamená úpravy provozu. Až do konce srpna pokračují stavební práce na mostě v Opatovicích I, zavřenou silnici tam auta objíždějí přes Černíny nebo Korotice. Uzavírku kvůli opravě mostu v Paběnicích provází až do poloviny listopadu objížďka přes Červené Janovice, zavřený most v Močovicích objíždějí auta přes Vodranty.

V Církvici je zavřený most přes Klejnárku u motorestu Vosrkráč, jehož rekonstrukce má skončit 30. září. Objízdní trasa vede kolem obecního úřadu ke kruhovému objezdu, u školy je přitom snížena rychlost na třicítku a je omezen vjezd náklaďáků. Další most přes Klejnárku, u Nových Dvorů, se po demolici bude znovu stavět. Práce tam mají pokračovat zhruba do října, nyní tam jezdí auta po mostním provizoriu.

A co čeká zmíněnou křižovatku pod Kaňkem, kudy projíždí denně patnáct tisíc vozidel? Úpravy, které mají ve dvou etapách trvat dva a půl měsíce, zahrnují výrazné rozšíření pro lepší průjezd vozidel i nové odbočovací a připojovací pruhy. Tento projekt bude pro řidiče znamenat velké změny, uzavřeno má být připojení ze silnice od Kaňku. Pro směr z Kaňku na Kolín a Čáslav bude vyznačena asi pět kilometrů dlouhá objízdná trasa.

V dubnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo, že probíhá výběrové řízení na zhotovitele. O měsíc později potvrdil Jiří Veselý Deníku, že stále pokračují jednání se subjekty, které v rámci veřejné soutěže podaly své nabídky. Termín zahájení prací, s nimiž ŘSD počítá v letošní sezoně, tak dosud není znám.