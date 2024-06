/VIDEO, FOTOGALERIE/ Popáté v historii si mohou občané České republiky vybrat své zástupce do Evropského parlamentu. V hlasování, které skončí v sobotu 8. června ve 14 hodin, zvolí na nové pětileté období 21 budoucích poslanců Evropského parlamentu z celkových 720. Eurovoleb se letos účastní třicet uskupení, před pěti lety to bylo 39.

