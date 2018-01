Kutnohorsko volilo první den nového prezidenta

Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ – Pátek 12. ledna byl prvním dnem, kdy se lidé na Kutnohorsku vydali k volebním urnám volit novou hlavu státu. Ve volebních okrscích přímo v Kutné Hoře to vypadalo, že zájem o prezidentské volby je velký. Ve volebním okrsku č. 6, v preghausu Vlašského dvora, se dveře od otevření volebních místností doslova nestrhly.

„Jen za první půl hodinku přišlo volit čtyřicet lidí,“ prozradil jeden ze členů volební komise Vladimír Dupal. Podle něj to alespoň podle prvního volebního dne vypadalo, že účast bude větší, než v nedávných komunálních volbách. „Volit chodí spíše starší ročníky,“ doplnil Dupal.

Jedna z přítomných voliček ho ale pohotově vyvedla z domněnky. „Mladí chodí také volit, mám dvaadvacetiletou dceru a už byla volit poněkolikáté,“ uvedla volička. Volební komisař pak sám doplnil, že vyšší věk je v tomto okrsku dán hlavně tím, že zde mají trvalé bydliště starší lidé.

Každý, kdo přišel bez volebních lístků, je od komisařů obdržel, stejně jako v Domě Rybářů či v budově Základní umělecké školy ve Vladislavově ulici. Zdejší komise si pochvalovala, že sobotní sčítání bude o dost rychlejší, než v případě komunálních voleb. „Odhadem v 15.15 bychom mohli mít hotovo,“ uvedla členka volební komise.





Například ve volební místnosti na ZŠ Náměstí v Čáslavi měli napilno. Těsně po 14. hodině už měla volební komise plné ruce práce. U stolů se tvořily menší fronty. "Podle nás bude o prezidentské volby velký zájem," shodovala se volební komise na čáslavské základní škole, kde panovala přátelská atmosféra.



Další volební místnost byla v čáslavském klubu důchodců. Ani zde neměla volební komise moc času na povídání.



Kutnohorský deník se vydal i do volebních místností v menších obcí na Kutnohorsku. Poměrně rušno bylo například ve volební místnosti v Močovicích. Nebyly to ale davy lidí, kvůli kterým by zde bylo rušno. Volební komise byla totiž ve velmi dobré náladě. Možná za to mohl i fakt, že v obci se všichni dobře znají. I přesto, že se zde většina lidí dobře zná, nechtějí se prý lidé podělit o to, koho volili.

"Voliči chodí v dobré náladě. Sice čekají občerstvení, to se ale nedá nic dělat," řekla s úsměvem volební komise. Za prvních dvacet minut zde přišlo odvolit hned patnáct lidí. "Na voličský průkaz jsme tu zatím nikoho neměli," zhodnotila komise.

Když má volební komise v Močovicích dlouhou chvíli, zkrátí si ji hlavně povídáním nebo nějakým časopisem. "Často se tu zastaví i voliči, kteří si s námi popovídají a zkrátí nám dlouhou chvíli. Čekáme velkou účast," dodala volební komise.



Poněkud neobvyklá volební místnost se nachází v obci Církvice. Voliči chodí totiž volit přímo do místní knihovny. "Někteří lidé se nemohli dočkat a už deset minut před druhou čekali před volební místností. Za hodinu a čtvrt nám odvolilo přibližně sedmdesát lidí," řekla volební komise.

Ta je ráda, že je účast hojná a lidé se na prezidentské volby chodit naučili. V obci Církvice měli také o zábavu postaráno. Jedna obyvatelka si popletla řidičský průkaz s občanským průkazem a podávala volební komisi průkaz řidičský. Komise ji hned varovala, že potřebují průkaz občanský. "Tak to musím zpátky do auta. To se nedá nic dělat," reagovala hned obyvatelka. Mezitím odvolil její manžel, a protože paní trvalo pár minut, než se vrátila, pobavil volební komisi tím, že jeho manželka určitě přinese místo občanského průkazu technický průkaz od automobilu. Naštěstí vše dobře dopadlo a paní nakonec úspěšně odvolila.