Zbytek budou muset věřící absolvovat na dálku pomocí mší vysílaných třeba i přes sociální sítě. Jak to vidí kutnohorský farář Jan Uhlíř?

Čekají nás velmi netradiční Velikonoce. Jaký z toho máte pocit?

V první chvíli to na mě působilo velmi smutně. Samozřejmě mi to bude chybět, i všem věřícím. Společné setkání a slavení křesťanských svátků patří k Velikonocům. Je to období, kdy si uvědomujeme, že jsme tím Božím lidem, kdy je Kristus uprostřed nás. Na druhé straně to je i velká výzva. Můžeme se opravdu zamýšlet nad tím, co každý rok prožíváme, jak chceme slavit jednotlivé dny ve svých rodinách.

Jak by to mohlo vypadat v rodinách věřících?

Na Zelený čtvrtek mohou prožívat nějak slavnostněji večeři, vyprávět si, co Bůh v jejich životě koná. Může to být i chvíle modlitby jako Ježíš v zahradě Gethsemane. Velký pátek je takový den nejen půstu, ale i ticha, člověk by mohl něco omezit ve své domácnosti. Nebo třeba může se svojí rodinou vzít kříž, který mají na stěnách a pomodlit se. Každý si může přečíst úryvky z pašijí, zamyslet se nad nimi. Na Bílou sobotu máme symbol svíce, kdy si člověk může vzpomenout jak byl pokřtěn, třeba se svými dětmi.

Víte, jak budou vypadat mše v kostele? Stále platí, že se lidé nemohou scházet…

Nebudeme mít žádné obřady, budeme je přenášet přes internet, jako to děláme teď každou neděli. Na Zelený čtvrtek budeme přenášet bohoslužbu z kostela svatého Jakuba, na Velký pátek ze Sedlecké katedrály… Na Boží hod v neděli v Chrámu sv. Barbory budeme mít on-line přenos od devíti hodin. Svatá Barbora je patronka města, také přímluvkyně v různých chvílích nebezpečí, třeba jako v době morové epidemie v roce 1680. Chtěl bych tak mši zakončit modlitbou za město a požehnat eucharistii.

Hovoříte o on-line přenosech bohoslužeb. Jaký je mezi lidmi zájem?

Je to kolem 150, 160 připojených, není to nějaké extra číslo. Ale to je různé, starší lidé mohou dávat přednost televizi, protože třeba nemají internet. V televizi může být kvalita lepší, ale mám zkušenost, že lidé jsou za přenosy rádi. Jsou pro ně osobnější, u přenosu v televizi třeba neznají ten prostor ani kněze. Takže naše přenosy vítají, ohlasy jsou dobré. Nejsme ale jediná farnost, takto bohoslužby přenáší daleko více farností.

Jak to vypadá s křtem dospělých? Předpokládám, že to nebude možné.

Nebude, ty se odkládají, až to bude možné. Křty jsou velká radost pro celé společenství, opravdu nevím, kdy to bude, doufám, že brzy. Máme šest katechumenů, k tomu půjdou čtyři lidi poprvé ke svatému přijímání. Byli pokřtěni v dětství, ale víru poznali až teď, to se odkládá také. Samotného mě překvapilo, jak byli všichni smutní, jak se na ten okamžik těšili, i když současná opatření chápou.

Je zájem o zpověď, na kterou lidé mohou přijít, pokud se dodrží všechna opatření?

Moje zkušenost je taková, že kdo má zájem, může nás oslovit, domluvíme se a v kostele je prostoru hodně, není tam problém podmínky dodržet. Zájem je, ale třeba starší lidi nabádám, aby raději zůstali doma. Není to jediný způsob, jak poprosit o boží milosrdenství. Měli jsme on-line kající pobožnost, aby každý mohl zpytovat svědomí a poprosit Boha o odpuštění, i když se ke zpovědi nedostane.

Některé on-line přenosy o Velikonocích



Zelený čtvrtek

Mše svatá s připomínkou Večeře Páně bude přenášena z kostela sv. Jakuba v 17 hodin.



Velký pátek

Modlitba Křížové cesty mládeže bude přenášena z kostela sv. Jakuba ve 12 hodin.



Bílá sobota

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně bude přenášena z kostela sv. Jakuba ve 20 hodin.



Neděle Vzkříšení

Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude přenášena z chrámu sv. Barbory v 9 hodin. Tato mše svatá bude spojena s modlitbou za město Kutná Hora.