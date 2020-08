„Vycházet budeme kousek od Hrádku nad Nisou a půjdeme do Bělé pod Radbuzou,“ prozradil jeden z poutníků a zároveň ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba. Na cestu se vydají v neděli 9. srpna a zdržet by se na ní měli 14 dní.

Kutnohorští poutníci, kteří putují z polského Krzeszówa po Svatojakubské cestě do španělského Santiaga de Compostela, by cestu dlouhou 3500 kilometrů chtěli po kratších úsecích ujít zhruba za deset let. Poprvé se na společnou pouť vydali v roce 2016. Za sebou tak mají již tři úseky. Ze svatojakubské trasy totiž v roce 2017 vybočili, kdy místo ní šli takzvaný Pochod pro zvon, tedy pouť k oslavě nového zvonu Jakub Maria pro kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Největší z poutníků, kutnohorský rodák a duchovní otec celé pouti, Honza 'Pošťák' Pospíšil s nimi ale už letos nepůjde, přestože se velmi těšil a přestože i přes své značné zdravotní komplikace žádnou ze společných poutí nevynechal. Letos v květnu ale zemřel. „Pošťák půjde samozřejmě s námi, budeme sebou mít putovního dřevěného sv. Jakuba. A Honzu v našich srdcích,“ uvedl další z poutníků Petr Hobza.

Honza 'Pošťák' byl nezmar a něco jako přírodní úkaz. Na 'putování' se vlastně dal tak trochu osudu navzdory a Bohu z vděčnosti. Trpěl totiž nevyléčitelnou nemocí, mnohočetným myelomem, což je vlastně rakovina krve. Lámaly se mu kosti. Na svou první cestu do Santiaga se vydal, když mu lékaři po chemoterapiích řekli, že už nikdy nebude chodit. Tak se vydal z Lurd přes Pyreneje až do Santiaga, tisíc kilometrů šel asi měsíc. Druhou pouť z Prahy do Říma, pak šel jako ryzí poděkování za to, že není na vozíčku. „Byl to člověk tisíce zázraků,“ řekl Petr Hobza.

Pošťák nikdy nepřestal děkovat za to, že na světě může být, i když nemocný. Sám říkal, že tady 'přesluhuje'. Ve Zhoři, kde poslední roky žil, chtěl vybudovat kapličku se zvoničkou, ve které by byl zvoneček a nápis: Kdo jsi šťastný, zazvoň. Protože byl ale do poslední chvíle člověk plný humoru, měl vizi, že by byl ve zvoničce zabudovaný chladící box s pivem a limonádami pro přicházející poutníky, kteří by na oplátku hodili do kasičky nějaký tu drobnou minci.

Ve Zhoři chtěl rovněž vybudovat poutní dům, ve kterém by bylo prosté ubytování pro poutníky, kteří by chodili trasu pouti Kutná Hora – Zhoř – Číhošť. Takové, jaké znal sám ze svých cest. To už se mu bohužel nepodaří, stejně jako dotáhnout do konce vznik Svatojakubského spolku, který inicioval v dubnu tohoto roku, tedy krátce před svou smrtí. Kutnohorští poutníci ale věří, že alespoň jeho vysněnou zvoničku s kapličkou se jim vybudovat podaří.