Květnové svatby mají své zastánce i odpůrce

Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Podle básníka Karla Hynka Máchy je květen lásky čas. Jedna pověra zase praví, že svatba v máji přinese do roka máry. Na Kutnohorsku se ukazuje, že obě rčení nachází své zastánce.

Tato pověra měla své odůvodnění v minulosti. Když žena po svatbě otěhotněla, v následujících měsících ji čekaly těžké práce na poli, během nichž hrozilo, že potratí. Pokud se tak nestalo, miminko se narodilo únoru, tedy v době, kdy udeřily největší zimy a nedostatek jídla, takže ženy byly oslabené a porod pro ně byl smrtelný. Ani pro novorozeně zima nebyla ideální. "V tomto měsíci byly také prázdné spíže, takže se nemohla uspořádat pořádná veselka," dodala historička Markéta Surovcová.

Ačkoli dnes už je situace odlišná, pověrčivé maminky či babičky jsou v tomto směru neoblomné, což potvrzuje i budoucí nevěsta Jana. „Svatbu jsme plánovali půl roku dopředu. Ukázalo se, že jsme měli začít dřív. Spousta termínů a svatebních míst již bylo obsazených. Někde bylo volných pár dat v květnu, ale rodiče nám to rozmluvili,“ vypráví. Paní Aneta na výtky prarodičů nedbala a tvrdí, že kdyby se vdávala znovu, opět by volila květen. „Počasí bývá přívětivé,“ vysvětlila.

V Kutné Hoře se dle slov matrikářky Ivany Pospíšilové květen v počtu svateb vzhledem k ostatním měsícům nijak nevymyká. „Na květen byly vypsané dva svatební dny, a sice 5. května a 26. května. Každý termín obsadilo sedm obřadů. K tomu se uskuteční ještě i svatba mimo tyto termíny. Poslední dva až tři roky zájem o květnové svatby je, často je však rozmlouvají babičky,“ dodala.

Podobnou situaci nastínili také v Čáslavi. Podle informací z matriky se počet svateb v květnu nijak výrazně neliší od jiných měsíců. Například letos je jich naplánováno asi šest. „Podle statistik z minulých let vždy nějaká svatba byla – tři, dvě, pět svateb,“ prozradila Zdeňka Nezbedová z čáslavské radnice. „V podstatě stejné počty i rozptyl jako kterékoliv jiné měsíce,“ dodala.

O svatby v květnu je zájem i na zámku Kačina. „Na každý květnový víkend tu je v plánu svatba. Dohromady jich je asi deset,“ sdělila knihovnice Alena Štecherová. Je to prý sice výrazně méně, než od června do září, kdy je hlavní svatební sezona, ale Štecherová to přisuzuje počasí. „Svatbu je nutné plánovat minimálně půl roku dopředu a myslím, že květen je na počasí ještě nejistý. Dneska si myslím, že pověra o májové svatbě v tom už nehraje roli jako dřív,“ dodala.

Na druhé straně kutnohorského okresu je situace odlišná. Ve Zruči nad Sázavou o květnové svatby zájem není. „V loňském roce se žádná svatba v květnu neuskutečnila. Letos se uskuteční jedna svatba občanská a jedna církevní. Uzavře se tu také jedno registrované partnerství, to ovšem nespadá pod kompetence naší matriky,“ řekla matrikářka Petra Menšíková. Ve Zruči je největší zájem o svatby přes prázdniny. „V loňském roce se nejvíc svateb uskutečnilo v červenci a srpnu. Bylo to na 50 uzavřených sňatků. Dozvuky pak byly patrné ještě v září,“ dodala.

Ani v Uhlířských Janovicích o květnové svatby zájem neshledávají. „Bude jen jedna svatba. Nejoblíbenější je červen. Letos je plánováno svateb jedenáct, a to je na naši malou obec opravdu vysoké číslo,“ sdělila Renata Líbalová z uhlířskojanovické matriky.