Kvůli arsenu na Kaňku provádí zdravotní studii

Kutná Hora – Výskyt arsenu na Kaňku je problém, který řeší obyvatelé této lokality řadu let. Radnice se stále snaží problém arsenových hald, které nejsou nijak zajištěné, vyřešit. „V loňském roce jsme využili dotační výzvy z programu Životního prostředí a požádali o dotaci na zpracování dokumentu. Ten bude do budoucna podkladem při řešení zabezpečení středověkých odvalů z dolů na Kaňku,“ připomněla Kateřina Hladíková z Městského úřadu Kutná Hora.

Testování vzorků. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V současné době má město uzavřenou smlouvu s firmou, která bude na analýze rizik, jejíž součástí je i zdravotní studie, na Kaňku pracovat. „Pracovníci této firmy se již v současné době na Kaňku pohybují,“ podotkla Hladíková. Výsledkem prací na Kaňku bude vyhodnocení míry rizika, které je spojeno s existencí odvalů a následné navržení opatření na jeho minimalizaci či úplné odstranění.

Práce budou v této lokalitě probíhat až do poloviny příštího roku a zapojit by se do nich přímo obyvatelé. Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem bude totiž na Kaňku provádět zdravotní studii, která by se měla týkat celkem 200 lidí z Kaňku. Odběry vzorků vlasů a moči už začaly tento týden a dále se budou provádět 17., 18., 24. a 25. října v budově bývalé školy v centru Mozaika vždy od 15 do 18 hodin. Podle zájmu obyvatel bude možné dohodnout i další termín.

Zdravotní tudie a další opatření mají zamezit v příštích letech neblahému vlivu některých prvků na zdraví obyvatel. Zkoumání zdraví bude doplněno měřením usazeného a polétavého prachu v obci. Odeberou se vzorky půdy a vody. „Cílem těchto geologicko-průzkumných prací je do poloviny příštího roku uceleně zmapovat míru znečištění Kaňku a okolí,“ řekla Kateřina Hladíková. Díky průzkumu se zjistí, jaké obsahují haldy toxické kovy, zda tyto kovy vstupují do organismu obyvatel, případně zda působí nějaká zdravotní rizika.

V poslední řadě bude podán také návrh opatření k omezení případných zjištěných rizik.

Celkové náklady na zpracování analýzy rizik znečištění pocházejícího s těžebních odpadů v lokalitě Kaňk jsou vyčísleny na přibližně 3,5 miliony korun. „Spoluúčast města je patnáct procent,“ dodala Hladíková.

Arsenové haldy a vše kolem nich vzbuzují mezi obyvateli rozporuplné reakce. Někteří lidé zapojení do zdravotní studie zvažují, další se jí účastnit nechtějí. Alena Nová, která žije na Kaňku celkem krátce, si to ještě rozmyslí. „Je pravda, že než jsme se na Kaňk stěhovali, načetla jsem si toho o haldách celkem dost. Poté jsem si ale řekla, že se tomu člověk stejně neubrání. Všude hrozí nějaké nebezpečí. Dočetla jsem se, že arsen je ve vysokých hodnotách na spoustě místech a ani o tom lidé nemusí vědět,“ uvedla. „Nevím, zda pro mě zdravotní studie bude mít vůbec cenu. Měli by se do ní zapojit především lidé, kteří žijí na Kaňku odmalička,“ dodala. Myslí si ale, že výsledky moc dobře nedopadnou. „Pokud by to bylo dobré, určitě by radnice v minulosti neumístila do této lokality ceduli se zákazem vstupu,“ poznamenala Nová.

Další obyvatel Kaňku, který si nepřeje uvést své jméno, se se svou rodinou zdravotní studie účastnit určitě nebude. „Mám strach z toho, co bych se dozvěděl. Za pár let už půjdu do důchodu a chci dožít klidný život. Nepotřebují vědět, kolik mám v těle arsenu, stejně už to za ta léta nikdo nezmění,“ řekl. Myslí si, že by se do zdravotní studie měly zapojit hlavně mladé rodiny s dětmi. „Všichni, co tu bydlí, to čas od času řeší. Někteří dokonce přemýšlí, že se odstěhují. Obávají se ale, zda by svůj dům prodali,“ dodal.

Haldy na Kaňku Kutnohorská radnice z podnětu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedla v roce 2014 šetření zátěže území starých důlních hald v lokalitě Kutná Hora – Kaňk. Jedná se o haldy, které jsou na pozemcích, které vlastní město na konci obytné zástavby v blízkosti silnice Kaňk – Libenice. Radnice nyní hledá možnosti, jak haldy zabezpečit, aby nedocházelo k ovlivňování zdraví lidí žijících v této lokalitě. Haldy jsou pozůstatky po hornické činnosti, která byla v Kutné Hoře prováděna od 13. století. Podle vedoucího Krajské hygienické stanice Františka Stehlíka uvedené nebezpečí pro zdraví při pohybu osob v tomto prostoru nehrozí a je minimalizováno, pokud není do hald zasahováno, povrch není rozkrýván a haldy jsou zatravněny.