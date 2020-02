„Kácení v této lokalitě se týká náletových stromů, jedenácti zdravých stromů a pak řady stromů, která nemá v povodí co dělat a byla vysázena při náhodné akci. Tyto stromy jsou v záplavovém území koryta,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvie Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). Místo stromů, které půjdou k zemi, už je naplánovaná nová výsadba.

Cyklostezka není projektem současného vedení radnice. Jde o druhou etapu výstavby, přičemž první byla realizována v lokalitě Sedlec – Kaňk. „Je to poděděný, tři roky starý projekt. Teď došlo na jeho realizaci a ta musí být do konce roku kvůli dotaci hotová. Radost jsme z toho neměli, “ vysvětlila Doušová. Pokud by město cyklostezku nyní nezrealizovalo, muselo by dotaci ve výši několika milionů vracet.

„Když se projekt řešil, mělo původně padnout jen sedm stromů od přejezdu směrem vlevo. Pak stromy přibyly, ale u toho já už jsem nebyl a nevěděl jsem to,“ okomentoval situaci bývalý starosta Kutné Hory Martin Starý (Město pro lidi).

Podle něj by se situace dala řešit výjimkou z období vegetačního klidu a kácení stromů řešit až při samotné realizaci cyklostezky v květnu, nebo v červnu. „Daly by se tak některé stromy zachránit, protože by se pokácely jen ty, které cyklostezce skutečně překáží a ne ty, co překáží na papíře,“ dodal Starý.

Jenže to podle všeho není tak jednoduché, jak to zní. „Problémem je železnice, kvůli bezpečnostním parametrům nemůže cyklostezka vést v její těsné blízkosti,“ doplnila místostarostka. Alternativa pro záchranu zdravých stromů tak zřejmě neexistuje.

Cyklostezka mezi městským nádražím a sedleckou zastávkou vzniká jako druhá etapa, první byla zrealizována v lokalitě Sedlec – Kaňk, jejíž součástí je i chodník. Výběrové řízení na kácení stromů vyhrály Technické služby Kutná Hora.

Cyklostezka v místě, které patří k oblíbeným trasám pejskařů, by měla mít povrch buď asfaltový, nebo ze zámkové dlažby.