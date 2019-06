Kvůli komerční akademii vznikla iniciativa Prosíme, neberte nám halu Klimešku

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Poslední předprázdninové jednání čeká kutnohorské městské zastupitele v úterý 18. června. Sejdou se k němu v 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Mimo jiné by se měla projednávat i dohoda o využití sportovní haly Klimeška mezinárodní basketbalovou akademií Get Better Academy (GBA).

Kvůli možnému pronájmu sportovní haly komerční akademií, která je zaměřená na výchovu basketbalových talentů, dokonce vznikla iniciativa Prosíme, neberte nám halu Klimešku. Ta prostřednictvím sociální sítě vyzvala Kutnohořany, aby se jednání zastupitelstva zúčastnili a podpořili zástupce místních sportovních klubů, kteří s pronájmem haly GBA nesouhlasí. Za iniciativou Prosíme, neberte nám halu Klimešku stojí Volejbal Kutná Hora, TJ Sparta Kutná Hora - oddíl házené a FBC Kutná Hora - florbal. „GBA má vysoké nároky na využití haly. Aktuálně jsou veškeré atraktivní časy plně obsazeny na celou následující sezónu a po roce provozu se začínají obsazovat i méně atraktivní hodiny v dopoledních časech. Reálně tedy hrozí, že na ostatní sporty se v budoucnu kapacita nedostane,“ stojí v jejich společném prohlášení. Co je GBA?

Get Better Academy (GBA) je komerční akademie zaměřená na výchovu basketbalových talentů, jejichž cílem je dostat stipendium na amerických univerzitách. Otázkou ovšem je, jestli diskuse o pronájmu haly vůbec zůstane na programu zastupitelstva. GBA se totiž po neúspěšné baráži o nejvyšší basketbalovou soutěž měla dohodnout s basketbalovým klubem v Jindřichově Hradci a své působení plánuje přesunout tam.

Autor: Hana Kratochvílová