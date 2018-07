Kvůli suchu hrozí nebezpeční vzniku požárů

Kutnohorsko – Nekončící sucho, které v současné době panuje na území celé republiky, Kutnohorsko nevyjímaje, způsobuje vrásky na čele nejen zemědělcům a majitelům studen. V pohotovosti jsou také hasiči. Český hydrometeorologický ústav totiž vydal výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku požárů pro Středočeský, Ústecký, část Libereckého kraje a Prahu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

V blízkosti lesů a zemědělských ploch je mimo jiné zakázáno rozdělávání otevřeného nebo kouření. Jenže ani dodržování výše uvedených zákazů ničícímu požáru často nezabrání. Sucho v kombinaci s větrem jsou jen těžko porazitelnými živly.

Své o tom vědí zemědělci u Opatovic I, kteří mají požár pole ještě v živé paměti. „Je to přesně týden, hořelo strniště při sklizni pole. Pravděpodobnou příčinou bylo zažehnutí od jiskry, která vylétla po té, co lišta stroje nabrala kámen,“ vysvětlil starosta Opatovic I Radek Tvrdík.

Děsivě vyhlížející dvacetimetrové plameny se ale podařilo dostat brzy pod kontrolu. „Bylo moc dobře, že u toho zemědělci byli a zavolali hasiče, kteří byli rychle na místě. Ten den totiž foukal silný vítr a požár se hnal směrem do vsi. Zemědělci ale rychle posbírali slámu, takže šly plameny jen strništěm a na okraji pole zaorali brázdy, což také dost pomohlo,“ popsal dramatické chvíle Tvrdík.

To potvrdil i mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. „Bylo velké štěstí, že na místě byli zemědělci s traktory, kteří strniště zaorávali a zabránili tak rychlému šíření plamenů,“ řekl Svoboda s tím, že na místě zasahovala jedna profesionální jednotka hasičů z Kutné Hory a tři dobrovolné jednotky z Červených Janovic, Křesetic a Malešova.

Požár u Opatovic I zasáhl zhruba tří hektarové pole. „Pokud by takové plameny vlítly do pšenice, byla by situace o hodně dramatičtější, to se pak oheň šíří úplně jinou rychlostí,“ uzavřel událost z minulého týdne Radek Tvrdík.

Od začátku roku ale měli hasiči na Kutnohorsku už pěkně napilno. „Od 1.ledna do dnešního dne evidujeme sedmdesát sedm požárů, z toho je dvacet požárů budov, dvanáctkrát požár popelnice a jiného odpadu, desetkrát požár dopravního prostředku a osmadvacetkrát požár trávy, popřípadě lesa. Zbývajících 7 případů jsou v kategorii ostatní,“ vyjmenoval Petr Svoboda.

Podle šéfa územního odboru HZS Kutná Hora Jiřího Pokorného hasičům nyní hraje do karet to, že mají zemědělci de facto po žních. „To je velká výhoda, požár strniště nebo vzrostlého pole je úplně o něčem jiném. Navíc je opravdu velké sucho, na Kutnohorsku jsou vyschlá nejen pole, ale i okolní traviny, což šíření případného požáru jen usnadňuje. Při současném počasí, které panuje, je požár obvykle jen otázkou času, protože stačí opravdu jen malá nepozornost či nedůslednost,“ řekl Pokorný.

Nedopalek ve volné přírodě či ohníček na opékání buřtů prý ale nemusí být jedinou příčinou. „Při sekání obilí v takové suchu stačí kámen v žacím zařízení,“ řekl Pokorný. Zároveň zavzpomínal na loňský rok, který byl podle něj z hlediska hasičských zásahů hodně problémový. „Bylo to pro nás velmi náročné léto, kromě sucha často foukal také vítr, díky kterému se oheň rychle rozšiřuje,“ uzavřel Pokorný.

Výstraha, která platí až do odvolání: doba zvýšeného nebezpečí požárů

proto je v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,

3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m



Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání zábavní pyrotechniky,

d) jízda parní lokomotivy,

e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

g) vypouštění „lampionů štěstí“,

h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.