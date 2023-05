/FOTO, VIDEO/ Železná lávka pro pěší, která je už více než sto let dominantou čáslavského nádraží, by mohla přejít do majetku města. Je to nejspíš jediný způsob jak zabránit tomu, aby skončila ve šrotu. Lávku má totiž nahradit nový podchod pod tratí, s jehož výstavbou počítá Správa železnic při kompletní rekonstrukci stanice. A to se mnohým obyvatelům Čáslavi nelíbí.

Podaří se lávku zachránit? Většina Čáslaváků si to podle výsledků ankety přeje. | Video: Jana Adamová

Na to by ovšem musel přistoupit jak státní podnik, který lávku vlastní, tak i zastupitelstvo města. Pokud by se totiž město stalo novým majitelem, bude se muset postarat o údržbu i provoz. „Každopádně je nezbytné důkladně promyslet všechna pro a proti, než bychom k tomuto kroku přistoupili. Spravovat takový objekt totiž není ani snadná a už vůbec ne levná záležitost,“ zdůraznil starosta Jaromír Strnad s tím, že i přesto chce se Správou železnic jednat. Výsledek si prý ale netroufá předjímat.

Dobová fotografie čáslavského nádraží s lávkou z roku 1918.Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka

Správa železnic naproti tomu opakovaně uvedla, že s lávkou přes trať už nepočít, protože nový podchod bude navíc bezbariérový. „Ponechání stávající lávky je tak nadbytečné, byla by také v kolizi s novým uspořádáním kolejiště,“ vysvětlila důvody plánované demontáže lávky mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Podle Tomáše Ouředníka z komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch by ale s lávkou zmizel i kus čáslavské historie. O tom, že nádraží překlenovala už v roce 1918 svědčí například stará pohlednice z té doby. „To je úctyhodných 105 let. My jsme pro modernizaci nádraží, ale osud lávky nám také není lhostejný,“ říká Tomáš Ouředník.

Zdroj: Jana Adamová

Na sociálních sítí proto v minulých dnech společně s fanouškem železnice Martinem Žipkem spustili anketu, jejímž cílem je zjistit, jak se k plánované likvidaci lávky staví obyvatelé města a zda jsou ochotni aktivně se zapojit do její záchrany. Vedení města podle starosty Strnada snaze lidí zachránit oblíbenou lávku rozumí a souhlasí, že železná dominanta k Čáslavi bezesporu patří. „Chtěl bych ale prozatím všechny ujistit, že ani současný majitel lávky neplánuje její likvidaci v nejbližším období, na jednání a řešení tohoto problému je tedy stále dostatek času,“ dodal starosta.

Zdroj: Deník/Jana AdamováCO TAKÉ ZAZNĚLO V ANKETĚ OD ČÁSLAVÁKŮ



- Chodili jsme tam jako děti koukat na vlaky, chodila jsem tam i já s dětmi a bude se tam chodit koukat na vlaky stále.



-Přes most chodí spousta lidí do práce, k doktorce, studenti na praxi a také tam bydlí. Ne každý má rád podchody a bojí se tam chodit. Proto bych zachovala i možnost jít přes most. Jinak budou lidé vyhledávat cestu přes koleje.



-Není mi znám jediný relevantní důvod proč by měla být tato krásná technická památka stržena. Nebořme staré stavby, opravujme je a pečujme o ně. Naši potomci nám poděkují.