Jde o pilotní projekt, který, pokud se osvědčí, by se mohl rozšířit i do ostatních základních škol zřizovaných městem. Vzorové osvětlení se v kmenové třídě učitelky Evy Votrubové a její 9. A instalovalo ještě během letních prázdnin. Jeho ostrý provoz tak mohl odstartovat hned první školní den a po týdnu svícení už zaznívá první hodnocení. „Doteď to byla kobka, pořád jsme museli vytahovat žaluzie. Teď je tam konečně pěkně vidět, třída je dobře osvětlená a děti jsou spokojené,“ řekla třídní učitelka deváťáků Eva Votrubová.

Původní rtuťové zářivky totiž nahradila moderní LED svítidla. Kromě toho, že neobsahují nebezpečné plyny ani rtuť, netvoří stroboskopický jev a nevyzařují téměř žádné UV, jsou i naprosto tichá a navíc úsporná. Spotřeba elektrické energie by měla být nižší až o 65 procent. „Do třídy byl instalován i nový minerální podhled, díky kterému se mohla výška stropu snížit. Tím bude dosažena úspora za množství vytápěných metrů krychlových a dojde ke zlepšení akustiky v této třídě,“ vysvětlil vedoucí odboru projektového řízení a sportu MěÚ Kutná Hora Pavel Ovčačík, který za pilotním projektem spolu se svým týmem stojí.

Značné náklady pak budou ušetřeny i za údržbu světelné soustavy a to díky dlouhé životnosti technologie. „Musím říct, že jsme spokojení, opravdu je tam toho světla víc. I to odhlučnění dělá hodně, takže pokud by byly na projekt peníze, my to rozhodně bereme,“ řekla ředitelka školy Alena Kotrbová. Kromě třídy 9. A osvětlují nová LED svítidla také školní tělocvičnu. Ředitelé ostatních příspěvkových organizací si po domluvě s vedením školy mohou obě místnosti přijít osobně prohlédnout.