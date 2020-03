Lidé by je ale v každém případě měli kontaktovat nejprve telefonicky a domluvit se s nimi na dalším postupu, případně sledovat jejich webové stránky či facebook, kam jsou aktuální informace vkládány. V případě telefonického kontaktu je ale třeba se obrnit trpělivostí.

„Ordinujeme první den po návratu lidí z jarních prázdnin, takže je to poněkud hektické, spousta lidé řeší karanténu a neshopenky. Ty se snažíme vydávat elektronicky, stejně tak recepty,“ uvedla praktická lékařka z Kutné Hory Ivana Skalická.

Ta v současné době kvůli nedostatku respirátorů může ordinovat jen několik hodině denně. „V ordinaci ale normálně jsme, zvedáme telefony,“ doplnila Skalická s tím, že pokud lidé nemají skutečně akutní potíže, měli by při současné situaci zvážit, jestli lékařskou péči nezbytně potřebují, nebo s bolavými zády pár dní vydrží.

V případě úrazů a akutních případů funguje v Nemocnici Kutná Hora akutní a příjmová interní ambulance nonstop, akutní a příjmová chirurgická ambulance pak úterý až čtvrtek od 7.00 do 22.00 hodin s neomezeným víkendovým provozem od pátku 7.00 do pondělí 22.00 hodin. Praktičtí lékaři apelují na lidi, aby v případech, že do těchto ambulancí musí vyrazit, použili roušku, nebo alespoň její provizorní náhradu – třeba kapesník či šálu.

Ordinuje se také v pediatrické ambulanci Bohuslava Procházky. I tam se ale potýkají s nedostatkem respirátorů. „Dostali jsme dva respirátory na dva dny. U nás jsou pacienti zvyklí se telefonicky objednávat v každém případě. Nyní se ptáme, jestli jsou v rizikoví, pak je objednáme tak, abychom po jejich návštěvě mohli udělat 1,5 hodinovou přestávku a vše vydezinfikovat,“ uvedl Bohuslav Procházka s tím, že v čekárně s hygienických důvodů v současné době chybí třeba hračky.

Na Poliklinice v Čáslavi jednotlivá oddělení přijímají pouze akutní případy. Lidé se s lékaři působící na poliklinice mohou poradit přes telefon či nebo email, který naleznou ZDE. Ve všech akutních případech nadále funguje i nemocnice v Čáslavi, zrušila ale veškeré plánované operační výkony, chirurgické, gynekologické, které snesou mírný odklad. Funguje rovněž Stomatologické centrum Čáslav, ale ordinují v omezeném režimu, někteří lékaři zůstali doma. Ošetřují prakticky jen akutní případy. Je dobré si předem zavolat.

Soukromý praktik Josef Volenec ve Vrdech ordinuje bez omezení času ordinačních hodin, bez větších problémů. Lidé mají na dveřích informaci, že si mají předem zavolat. Jinak jsou ošetřeni jako běžně. Naproti tomu čáslavský praktik Miroslav Nulíček tuto chvíli ordinuje ve speciálním režimu, do čekárny pouští pacienty po jednom, zbylí čekají venku a sestra zamyká. Odemyká jen aby pustila dalšího.



Co jde, vyřizuje elektronicky - recepty, neschopenky a samozřejmě karantény. Jsou zrušena předoperační vyšetření, protože i nemocnice ruší plánované operace. Desinfekci má, ale málo, respirátory jen na jednotky dnů. Lidí ordinací projde málo, spíš vše elektronicky nebo v podobě telefonické konzultace. Lidé jsou prý ukáznění, člověk, který přivezl zdravotnický materiál měl roušku i rukavice, dokonce volala paní, že doma šije roušky, jestli nějaké nechce, což ho potěšilo.



Na nutnost použít roušku upozorňují také na rentgenu v čáslavské nemocnici. Když ji lidé nemají, tak jim zdejší sestra vyrobí provizorní roušku z přeložené papírové utěrky. Ta si na současný stav velmi postěžovala s tím, že roušky chybí a nepoužívají je ani lidé v kancelářích.