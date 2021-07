Neobvyklý dotaz položil z opozičních lavic někdejší radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Dostalo se mu ujištění, že takový zákaz neplatí; pro jeho vydání by ostatně chyběl právní podklad. Nicméně – není tu ani řeč o šprochu, na kterém by nebylo příslovečné „pravdy trochu“.

Zákaz vydat nelze. Požádat ano

Zákaz to nebyl, ale pokyn nepřijímat skutečně zazněl, potvrdila hejtmanka. Spíš žádost, která byla aktuální dva až tři dny, upřesnil radní Pavlík. S tím, že šlo o krok mající zabránit zhroucení péče o pacienty v Městské nemocnici Čáslav, k čemuž se prý kolem přelomu května a června reálně schylovalo.

Atmosféra mezi tamějšími zdravotníky v květnu připomínala přetopený kotel; situace nakonec vyústila v rezignaci ředitele nemocnice Rudolfa Bubly. Kolem jeho setrvání vznikalo v nemocnici napětí i podle dřívějších zjištění Deníku. Pecková v pondělí uvedla, že se vytvořily dvě „znepřátelené“ skupiny lékařů hrozící výpovědí: jedna prý odejde, když ředitel v nemocnici zůstane, druhá naopak půjde pryč v případě, že bude odvolán. Zřejmě je to ještě poněkud zjednodušená verze podstaty problému; podle informací Deníku se část doktorů stavěla proti tomu, aby byl odstupující ředitel pověřen řízením až do příchodu nástupce. A situace, kdy běží výpovědní lhůty a nemocnice hledá lékaře včetně kandidátů na obsazení postů primářů, stále trvá.

Hejtmanka nicméně uvedla, že obě skupiny se shodovaly na jednom: mohou ihned odejít do jedné z krajských nemocnic. Ta podle Peckové za této situace dostala pokyn zatím nikoho nepřijímat, aby zástupci města dostali možnost vyjednávat – a skutečně se prý po schůzkách s oběma skupinami podařilo situaci zklidnit. Hejtmanka uvedla, že zástupci kraje nemohou řediteli nemocnice zakázat, aby kohokoli přijímal – v tomto případě však skutečně došlo na žádost vytvořit prostor k vyjednávání.

Neohrozit urgentní příjem

Kraji šlo o to, aby fungování čáslavské nemocnice nebylo ohroženo, vysvětlil Pavlík. „Je zařazena do sítě nemocnic s urgentním příjmem,“ zdůraznil – přičemž i on hovoří o vytvoření prostoru pro jednání. Trvá také na tom, že v prvních červnových dnech šlo o opatření s pouze krátkodobou platností: „Od středečního rána do pátečního odpoledne.“

Pověřen vedením čáslavské nemocnice je nyní ekonomický náměstek ředitele Jiří Cimický. V čele by měl zůstat do září, kdy se po ukončení výběrového řízení počítá se jmenováním nového ředitele.