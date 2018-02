Lepší školu budou mít také ve Zruči

Zruč nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Fotoklub ve Zruči nad Sázavou pořádá každým rokem soutěž amatérských fotografů ve dvou kategoriích do patnácti let a šestnáct let a více. Ti pošlou elektronicky své fotky, fotoklub je nechá vytisknout ve formátu 40x30 a vystaví v základní umělecké škole v galerii s názvem Na Mostě.