OBRAZEM: Letiště ve Zbraslavicích hostilo Danubia Cup

Zbraslavice - Soutěž akrobatických kluzáků Danubia Cup se konal od 12. do 14. července na letišti ve Zbraslavicích. Je to soutěž, která je spojená s mistrovstvím světa v letecké akrobacii kluzáků. MS na letišti ve Zbraslavicích odstartuje 28. července a začíná povinnými tréninky. Soutěžní lety budou od 2. do 11. srpna.

Danubia Cup je soutěž států podunajské oblasti. Jsou zde závodníci z Rakouska, Maďarska, Rumunska a z České republiky. "Je to přípravná soutěž pro nastávající MS," řekl Deníku Jan Hýla, předseda aeroklubu ve Zbraslavicích.

Autor: Stanislav Tomášek