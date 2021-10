Houstnoucí doprava ale potrápila také Kutnou Horu. Do 31. července bude postupně ve třech etapách zcela uzavřena Zemanova ulice, která je ve směru od obchodního domu Billa jedinou spojnicí na kruhový objezd na hlavním tahu I/2.

Pro vozidla do 6 tun a autobusy povede objížďka od křižovatky ulic Lorecká a Jeneweinova do ulic Waldhauserova a Sportovců s výjezdem do Benešovy ulice. Pro vozidla nad 6 tun je stanovena objížďka ve směru na Kaňk ulicemi Lorecká, Kaňkovská a dále bez značení po silnici III/3322 k hlavnímu tahu I/2.

Pořádné zdržení čeká ale také na řidiče, kteří míří z Kutné Hory po silnici II/126 ve směru na Černíny. Kvůli opravě povrchu vozovky je tam provoz sveden do jízdního pruhu a řízen kyvadlově semafory. U odbočky na Březovou si nejprve počkají na dlouhých semaforech, poté musí projet objížďkou přes Bahno. Jednosměrný provoz je totiž veden pouze v opačném směru na Kutnou Horu. Silničáři s omezením v tomto úseku počítají až do 6. září.