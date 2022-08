„Každý, když se učí, tak mu v tom učení něco pomáhá. Někomu pomáhá to, že se u toho hýbe, někdo si to musí přepsat. Někdo potřebuje úplný klid, jiný člověk k to mu má rád zvukovou kulisu,“ vysvětluje výchozí myšlenku setkání jedna z lektorek letní školy Jana Stejskalová. Program v GASK měl více než padesáti pedagogům pomoci právě rozdílnost těchto potřeb zohledňovat. „Já jako učitel totiž přirozeně nabízím ty pracovní příležitosti, které vyhovují mně. Ale takových dětí mám ve třídě třeba jenom třetinu a dvě třetiny jsou taková slepá skvrna, a tu je třeba zmenšit“ dodává.