„Nemáme vlastí ubytovací zařízení a majitelé objektů zdražili pronájem. Museli jsme reagovat a navýšit cenu, rodiče dětí to ale naštěstí neodradilo,“ uvedl ředitel.

První tábor s názvem Primatábor je určený pro děti od 7 do 15 let. Jeho kapacita je 44 dětí a ke čtvrtečnímu dopoledni bylo 37 míst obsazených. Druhý tábor Lepota má kapacitu 36 dětí a ve čtvrtek dopoledne zbývalo posledních šest míst. Hlásit se mohou zájemci od 6 do 15 let.

„Jsme všichni pedagogičtí pracovníci, s dětmi to umíme, proto jsou i tábory rychle plné,“ dodal Smrkovský.

Poslední volné místo

DDM Čáslav pořádá čtyři pobytové a čtyři příměstské tábory. Ve čtvrtek byly až na jedinou výjimku všechny obsazené. Dva pobytové přijímaly jen náhradníky a na příměstském táboře Výletníček zbývalo poslední volné místo.

Podobná situace je i ve Spolkovém domě Zruč nad Sázavou. Ten letos pořádá čtyři příměstské tábory celkem pro 85 dětí ve věku 6 až 14 let, kdy pobyty bez přespání zajišťují dětem osmihodinový program na pět dní a jsou rozdělené podle témat. Pirátská plavba hlásí obsazeno, stejně jako turnus Mimoni a Youtubeři. Poslední čtyři volná místa zbývala na Sportovním táboře.

„Téměř obsazeno bylo ani ne po dvou dnech od zveřejnění,“ uvedla Kateřina Kloubská ze Spolkového domu.

Umělecká škola je otevřena všem

Příměstský tábor nabízí také místní učitelka hudby, tanečnice a výtvarnice Tereza Krutilová. Koná se v Holšicích u Zruče nad Sázavou a ačkoli název Letní umělecká škola může odradit děti, které nejsou umělecky založené, není toto podmínkou.

„Tábor je určitě pro všechny. Děti se seznámí s různými hudebními nástroji, s hudbou, tancem a výtvarným uměním,“ přiblížila program jeho organizátorka s tím, že v loňském roce se konal tento tábor poprvé jen na téma hudba a měl velký úspěch. Kapacita je 20 dětí a je ještě možné podat přihlášku.

Skauti řeší, jak vyhovět všem

Pobytové tábory pořádají také oddíly kutnohorských skautů, jsou ale určené výhradně pro jejich členy. „Na tábory jezdí děti, které jsou ve skautu registrované a chodí do oddílu celoročně,“ potvrdila Johanka Drábková, vedoucí Střediska Kutná Hora.

Společně se skauty z Přístavu dobré naděje pořádají celkem šest táborů a jeden takzvaný rodinkový. Podle Drábkové jsou tábory obsazené téměř hned a spíše se řeší, jak vyhovět dalším zájemcům.