Kutnohorsko - Letní dny jsou na dohled. S pěkným počasím a sluníčkem v zádech plno lidí rádo navštěvuje přírodní i umělá koupaliště. V regionu je jich mnoho a sezona na nich buď velmi brzy začne, nebo již dokonce začala.

Už o uplynulém víkendu měla otevřeno Kutnohorská plovárna a rozhodně nezela prázdnotou. V sobotu, kdy panovaly tropické teploty, si sem cestu našlo 478 návštěvníků. Otevřeno zůstane na plovárně po celé léto až do 3. září. „Poté se to již nevyplácí. Dětem skončí prázdniny a lidé mají jiné starosti," uvedl správce plovárny Zdeněk Hadrovský. Do konce června bude kromě plovárny v provozu i krytý bazén. Na prázdniny se ale zavře a lidé si zde budou moci znovu zaplavat až v září.

Venkovní koupaliště v Čáslavi se letos otevře později, pravděpodobně na začátku července. Důvodem jsou stavební práce v areálu. „Koupaliště opravujeme, protože po patnácti letech provozu už doznalo jistého opotřebení," uvedla Jana Hamplová ze společnosti Čáslavská servisní, která koupaliště provozuje. Díky opravám se změní třeba bazén. Místo obkládaček dostane speciální bazénovou fólií.

I koupaliště ve Vrdech se připravuje na sezonu. Otevře se 23. června a nabídne svým návštěvníkům i novinky. V areálu jsou nově vytvořená dvě stanoviště minigolfu, nová sprcha i nové nerezové schodiště do bazénu. „Udělali jsme taktéž nějaké terénní úpravy," řekl Petr Marousek z Obecního úřadu Vrdy. Pokud půjde vše podle plánu, návštěvníci vrdského koupaliště se mohou těšit i na skluzavku, kterou se možná podaří ještě během léta umístit. Ti, kteří mají raději koupání v přírodě, mohou navštívit Uhlířské Janovice. K dispozici je zde přírodní koupaliště s travnatým břehem, který stíní stromy.

VODNÍ SVĚT

I na sousedním Kolínsku se najdou hezká místa ke koupání. Přímo v Kolíně je letní plovárna Vodního světa. Poprvé se otevřela veřejnosti už koncem minulého týdne a v závislosti na počasí bude otevřená v létě každý den vždy od 9 do 20 hodin až do konce prázdnin. Je zde možnost zapůjčení lehátek a slunečníku, využít lze také venkovní vířivku. Radimské koupaliště bude jako obvykle otevřené veřejnosti se začátkem letních prázdnin. Za přírodním koupáním pak lze vyrazit do Hradišťka I nebo na Sandberk.

Na Benešovsku mají plavecké bazény jen dvě největší města, Benešov a Vlašim. V Benešově jsou ale i další možnosti plavání. Třeba v Konopišťském rybníku u pláže U kotvy. Kromě toho disponuje Benešov i takzvanými Koupadly v areálu Sladovka. Naopak přírodních vodních ploch nabízí okres velké množství. Skoro u každé obce mají alespoň jednu nádrž.

ANKETA: Máte raději přírodní koupaliště, nebo umělá?

Nikola Vrátná, Pečky

Mám raději přírodní koupaliště. Ačkoli jsem z Prahy, rodiče nás vozili za Prahu na jezero. Teď, co žiji mimo Prahu, navštěvuji přírodní koupaliště. Teplotu vody přesně nevím, ale třeba Lipno je na mě moc studené a občas i jezero v Sadské. Většinou nakonec vlezu kamkoli, když je horko.

Karolína Světlá, Čáslav

Jednoznačně preferuji koupaliště umělá, jelikož vidím na dno a vím, kam šlapu. Ideální teplota vody je podle mě okolo 25 stupňů. Když mám v létě čas, tak jedu na koupaliště do Kutné Hory, navštívila jsem už ale také koupaliště ve Vrdech, kde se mi moc líbilo.

Petra Soukupová, Benešov

V létě jezdím na Slapy i do jiných přírodních koupališť, vykoupat se v rybníku či v řece je nejlepší. Do chlorovaných bazénů nechodím skoro vůbec. Jsem radši v přírodě. Ale i tam narazíte na nepříjemnosti. Sinice jsou mi hodně nepříjemné. Líbil by se mi v okolí bydliště třeba biotop.

Radek Opočenský, Čáslav

Přírodní i umělá koupaliště jsou sice fajn, ale zcela jistě se to nevyrovná bazénu na zahradě, který máme na chatě. Ideální teplotu vody jsem nikdy nijak zvlášť nezkoumal. Je to prostě taková, ve které se dá koupat a člověk nemá po chvilce ve vodě modré rty.